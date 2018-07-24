Весь в отца: Максим Виторган показал старшего сына

Максим Виторган стал отцом в третий раз почти два года назад. Его супруга Ксения Собчак родила ему сына Платона. Артист почти все свое свободное время старается проводить с семьей и принимает активное участие в воспитании мальчика.

Личное дело

Виторган Максим ЭммануиловичМаксим Виторган — популярный потомственный актер. Широко прославился благодаря кинобестселлерам «День Радио» и «День Выборов», находится в топе популярных звезд еще и потому что является мужем Ксении Собчак. Впрочем, Максим не забывает и о детях от первого брака. Напомним, что артист был женат на своей коллеге Виктории Верберг , которая родила ему дочь Полину и сына Даниила. Дочь пошла по стопам родителей, выбрав актерскую стезю. Максим поддерживает хорошие отношения с детьми и всегда поддерживает их в любых начинаниях.

Накануне Виторган выложил в Сеть редкий снимок своего старшего сына Даниила. Сейчас мальчику 17 лет, совсем скоро он отпразднует совершеннолетие. «В подворотне нас ждёт маньяк… манерами мягок и приветлив лицом», — подписал снимок актер.

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Поклонники отметили, что молодой человек как две капли воды похож на своего знаменитого отца. Отметим, что Даниил тоже выбрал творческую профессию. Он занимается фотографиями и делает отличные успехи в этом мастерстве и уже обзавелся поклонниками в социальных сетях.