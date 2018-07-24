Екатеринбургский журналист Мария Базунова решила принять участие в конкурсе «Мой Дагестан»

Екатеринбургский журналист Мария Базунова решила принять участие в конкурсе «Мой Дагестан»Жительница Екатеринбурга, директор «КП-принт» в Екатеринбургском филиале издательского дома «Комсомольская правда» Мария Базунова примет участие в конкурсе «Мой Дагестан». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Базунова отметила, что в Дагестане чувствует себя по-особому комфортно и потому решение принять участие в конкурсе ей далось легко. Девушка надеется, что сумеет принести Дагестану пользу на информационной ниве, так как имеет большой опыт в этой области. Завершила свой пост девушка стихотворением Расула Гамзатова «Мой Дагестан».

Мария Базунова впервые посетила Дагестан в 2017 году, но удаленно вот уже некоторое время вносит свой вклад в развитие республиканских СМИ, консультируя их по проектной деятельности и монетизации.

Страна гор произвела на девушку особое впечатление. Базунова делилась фото Дагестана и яркими впечатлениями в социальных сетях.