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Екатеринбургский журналист Мария Базунова решила принять участие в конкурсе «Мой Дагестан»
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Екатеринбургский журналист Мария Базунова решила принять участие в конкурсе «Мой Дагестан» 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Екатеринбургский журналист Мария Базунова решила принять участие в конкурсе «Мой Дагестан»Жительница Екатеринбурга, директор «КП-принт» в Екатеринбургском филиале издательского дома «Комсомольская правда» Мария Базунова примет участие в конкурсе «Мой Дагестан». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Базунова отметила, что в Дагестане чувствует себя по-особому комфортно и потому решение принять участие в конкурсе ей далось легко. Девушка надеется, что сумеет принести Дагестану пользу на информационной ниве, так как имеет большой опыт в этой области. Завершила свой пост девушка стихотворением Расула Гамзатова «Мой Дагестан».
Мария Базунова впервые посетила Дагестан в 2017 году, но удаленно вот уже некоторое время вносит свой вклад в развитие республиканских СМИ, консультируя их по проектной деятельности и монетизации.
Страна гор произвела на девушку особое впечатление. Базунова делилась фото Дагестана и яркими впечатлениями в социальных сетях.
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