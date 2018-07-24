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Жадная миллиардерша не желала платить врачам, и ее сын лишился ноги
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Жадная миллиардерша не желала платить врачам, и ее сын лишился ноги 

Мир24 2 часа назад
«Ведьма с Уолл-стрит» — так прозвали самую богатую, но самую скупую женщину в мире. Американка Генриетта Хоулэнд «Гетти» Грин скончалась в Нью-Йорке более 100 лет назад, однако ее слава как невероятно жадного человека жива до сих пор. Предпринимательница даже попала в Книгу рекордов Гиннесса. А умерла она в возрасте 81 года от апоплексического удара, пока спорила с горничной о достоинствах обезжиренного молока.
О скупости Гетти Грин ходят легенды. Так, женщина всегда ходила в старом черном платье, а нижнее белье меняла, только когда оно полностью изнашивалось. Свою прачку она заставляла отстировать только самые грязные части платья, чтобы сэкономить деньги на мыло. Американка не мыла рук и питалась в основном овсянкой, разогретой на офисной батарее. А если куда-то и выходила, то ела в забегаловках, заказывая в основном пироги по 15 центов. Или покупала в бакалее поломанное печенье, которое стоило дешевле. Для своей любимой собачки Деви она везде выпрашивала бесплатную кость.
Гетти Грин была настолько скупой, что даже когда ее сын Нэд сломал ногу, она отказалась платить за его лечение. Не желая тратить ни доллара на услуги врачей, женщина обратилась в клинику для бедных. В итоге ребенку пришлось ампутировать ногу.
Публикация от МИР 24 (@mir24tv)
10 Июл 2018 в 6:30 PDT  ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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