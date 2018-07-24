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В Шарыповском районе две школьницы сбежали из дома и переночевали в шалаше
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В Шарыповском районе две школьницы сбежали из дома и переночевали в шалаше 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
В селе Темра Шарыповского районе родители потеряли двух школьниц 8 и 10 лет. Девочки поздно вечером не вернулись с прогулки.
Поисками пропавших занялись сотрудники полиции. Правоохранители создали спецгруппы, которые прочесывали окрестности.
«В ходе поисков сотрудники полиции в течение часа обнаружили несовершеннолетних на территории села в детском шалаше. Как пояснили девочки, они смастерили его и переночевали в нем», — говорится в сообщении ГУ МВД по Красноярскому краю.
Детей вернули родителям. Их здоровью и жизни ничего не угрожает. Сейчас инспекторы ПДН выясняют все обстоятельства побега. С ученицами проводят профилактические беседы. Решается вопрос о постановке семей на учет.
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