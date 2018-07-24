Пропавшая на Дону девочка через сутки нашлась в Сочи 

Сотрудники полиции сработали оперативно
Юная жительница Ростовской области, пропавшая накануне в хуторе Поцелуев, нашлась живой. Об этом 161.ru сообщил источник в правоохранительных органах региона. — Она нашлась в городе Сочи. Сейчас поедут ее забирать, — рассказали корреспонденту 161.ru в полиции. 13-летняя Лена (имя изменено — прим. ред) пропала 23 июля. В 8 часов утра она ушла в школу, а вечером не вернулась. Как выяснилось, девочка в учебном заведении даже не появлялась. Родители не смогли дозвониться до нее и обратились за помощью в полицию. В правоохранительных органах сработали оперативно. 24 июля девочка была обнаружена в Сочи. Как и почему Лена оказалась за 700 км от дома, предстоит выяснить сотрудникам полиции. Месяц назад в другом городе Ростовской области пропала 11-летняя девочка, которая является инвалидом детства. Ее искали трое суток. Мать пропавшей подозревали в причастности к исчезновению ребенка. К счастью, девочка нашлась.