Российские звезды, которые ушли из жизни слишком рано

В 2007 году в Москве произошла страшная авария, которая унесла жизнь одного из самых ярких участников «Фабрики звезд-4» 18-летнего Ратмира Шишкова. На пересечении Садово-Спасской улицы и Орликова переулка столкнулись Volkswagen Touareg и Mercedes, в котором находились пять человек. После столкновения в «Мерседесе» детонировал бензин, и машина взорвалась. О гибели Ратмира его родственники узнали лишь спустя два дня после автокатастрофы: до этого времени полиция пыталась установить личности пассажиров.

Рома Англичанин

31 июля прошлого года коллеги участника группы ЛСП Ромы Англичанина сообщили о его смерти. Музыканту было всего 29 лет. Точные причины его гибели до сих пор неизвестны, однако на протяжении некоторого времени в Сети ходили слухи о том, что Рома злоупотреблял наркотиками. Его товарищи по группе эту информацию не подтвердили.

28-летний солист группы «Иванушки» Игорь Сорин выпал из окна 7 этажа 4 сентября 1998 года. Версий по поводу причин смерти было огромное количество. Кто-то говорил, что у певца были серьезные проблемы с наркотиками, другие утверждали, что накануне ему изменила девушка, третьи — что это было убийство на почве денег. Тем не менее официальной версией оставалось самоубийство. Напарники Игоря по группе долгое время хранили молчание, но спустя 15 лет после смерти музыканта Андрей Григорьев-Апполонов обмолвился, что, возможно, это было спланированное убийство.

Сергея Бодрова не стало в 2002 году. Ему было 30 лет. Причиной смерти, предположительно, стал сход ледника в Кармадонском ущелье. В горах Бодров-младший вместе со съемочной группой работал над фильмом «Связной». По словам местных жителей, ледник был настолько гигантским, что шансов спастись не было ни у кого.

Еще один солист группы «Иванушки» скончался в прошлом году от остановки сердца. На протяжении нескольких дней музыкант находился в больнице. Медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию с тяжелыми осложнениями. Олегу было 47 лет и, по словам друзей артиста, он строил грандиозные планы на будущее.