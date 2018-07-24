Сенатор предложил отправлять телеведущих и актеров на исправительные работы за рекламу онлайн-казино

Член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков предложил отправлять на исправительные работы телеведущих и актеров за призыв играть в азартные игры в интернете. Такое предложение сенатор озвучил в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

«В то же время известные публичные телеведущие, музыканты, актеры, имеющие огромную молодежную аудиторию, в рекламных роликах, размещенных в YouTube, социальных сетях, активно призывают играть эти азартные игры, рассказывая сказки, как быстро и, по их словам, честно можно обогатиться. Прошу поручить профильным комитетам рассмотреть эту проблему и разработать поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) с кратным увеличением штрафов, но и дополнительно с назначением обязательных исправительных работ. Минуту в ролике эти актеры языком поработали, а потом 15 суток пусть поработают лопатой. Задумаются, может быть, что рекламировать, а что нет», — уточнил Э. Исаков.

Парламентарий напомнил, что размещение в сети интернет такого рода рекламы запрещено федеральным законодательством.

«Сегодня в интернет-пространстве засилье агрессивной рекламы онлайн-казино, деятельность которой запрещена федеральными законами. Действия этих актеров попадает под статьи Кодекса об административных правонарушениях, но наказание по этим статьям влечет наложение штрафов от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., что никак не соизмеримо с полученными от этой рекламы гонорарами», — пояснил сенатор.