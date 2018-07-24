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Умирающий шестилетний мальчик попросил отдать свои органы нуждающимся
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Умирающий шестилетний мальчик попросил отдать свои органы нуждающимся 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Умирающий шестилетний мальчик из английского города Линкольн пожертвовал свои органы на спасение чужих жизней. Об этом сообщило издание The Mirror.
Уильям Кой (William Coy) выпал из окна дома родителей во вторник 17 июля. Его немедленно госпитализировали, однако спустя два дня борьбы за жизнь мальчик умер.
Позже стало известно, что в тот момент, когда Кой находился в сознании, он выразил желание стать посмертным донором и пожертвовать шесть органов. Подруга семьи Лора Уилсон (Laura Wilson) рассказала, что незадолго до смерти мальчик вместе с матерью посмотрел передачу о донорстве. «Он всегда был чувствительным и добрым и был бы рад узнать, что помог другим семьям снова стать счастливыми», — добавила она.
Другая подруга семьи Эми Кэш де Флорес (Amy Cash de Flores) начала собирать деньги в поддержку родных Коу. За несколько дней ей удалось накопить больше четырех тысяч фунтов (около 332 тысяч рублей).
В сентябре 2017 года сообщалось о погибшей девочке из Великобритании, чьи органы спасли жизнь восьми людям. По данным Британской службы здравоохранения, она стала первым в стране донором органов, который помог такому количеству людей.
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