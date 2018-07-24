Как понять, что собеседник вам врет

Люди, в основном, не умеют отличать ложь от правды. Исследования показывают, что это утверждение справедливо даже для профессиональных «правдоискателей» — детективов, следователей, психологов и судей. Как правило, они распознают ложь с тем же успехом, что и большинство из нас. Но не все лжецу масленица: выявить нечестного человека могут помочь некоторые психологические уловки, наработанные квалифицированным психологом Эдвардом Гизельманом. Гизельман, почетный профессор психологии в Университете Калифорнии, Лос-Анджелес, возглавляет команду, которая разработала технологию под названием когнитивное интервьюирование. Основы этого метода зародились в полиции — к нему прибегали следователи, чтобы помочь жертвам и свидетелям лучше вспомнить информацию. Гизельман же улучшил и адаптировал полицейские наработки так, чтобы они были пригодны для повседневной жизни. Суть методики очень проста. Психологи рекомендуют постепенное увеличение когнитивной нагрузки в процессе беседы: перегрузив «оперативную память» обманщика обилием деталей, вы добьетесь сбоя системы — человек начнет путаться и потеряет способность быстро отвечать на вопросы. Дело в том, что заставляя человека заострять внимание на мелких деталях, вы провоцируете дополнительный расход его психической энергии. Она идет на поддержание все новых и новых выдуманных конструкций, налаживанию связи между ними и базовой историей. Наводящие вопросы не создадут никаких проблем человеку, говорящему правду. Ему нет необходимости рисовать всю ситуацию в голове, достаточно будет всего лишь обратиться к долгосрочной памяти. Лжецу с просьбой уточнить детали придется непросто: их надо не только выдумать, но и хорошенько запомнить и увязать со всей уже рассказанной историей. Кроме того, Гизельман советует использовать методику «расширенной вселенной»: просите человека сначала еще раз повторить его историю, а через некоторое время предложите пересказать ее с конца. Правдивый, как правило, будет добавлять новые детали в повторе (вспомнит их в процессе беседы), лжец постарается как можно ближе держаться первоначального варианта ответа. Пересказ истории с финала событий и вовсе вызовет у нечестного человека массу проблем — ждите ошибок.