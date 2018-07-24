Кто такие настоящие медиумы

Веками люди задавались вопросом, а есть ли вообще что-то там, на другой стороне. Врожденный страх смерти и неизвестности заставляет многих из нас обращаться к религии в поисках успокоения. И многие же частенько обращаются за помощью к так называемым медиумам — людям, которые служат связующим звеном между нами, и теми кто уже перешел в загробную жизнь. Реальны ли паранормальные способности этих «медиумов»? Судите сами.

Внешность Терезы не очень-то располагает к доверию. Откровенно говоря, выглядит эта женщина с Лонг-Айленда настоящей провинциальной гадалкой, что еще подкрепляется ее жутким акцентом жительницы пригорода. Однако, научного объяснения способностям Терезы в природе попросту не существует: она неоднократно удивляла зрителей знаниями, которых у нее быть не могло. Кроме того, Терезу уже два раза привлекал к расследованию нью-йоркский департамент полиции — девушка-медиум помогла раскрыть одну кражу и навела детективов на след серийного убийцы.

Тайлер Генри

Возможно, способности Тайлера основаны на неких физических врожденных отклонениях. Некоторые люди не различают цвета, другие умеют ориентироваться в городе по запаху, ну а Тайлер просто чувствует правду, разговаривая с человеком. Скорее всего, виной тому чрезмерно развитая эмпатия: Тайлер по мельчайшим деталям в настроении собеседника подсознательно чувствует истину.

Моника Тен-Лейк

Крупный американский телеканал ABC недавно пригласил Монику вести собственную передачу в прайм-тайм, и теперь Monica The Medium считается одним из наиболее популярных дневных шоу Америки. Моника Тен-Лейк утверждает, что способна разговаривать с умершими родственниками любого человека — и череда необъяснимых фактов реально эти паранормальные способности подтверждает.

Мишель Уайтиве

Мишель Уайтиве в прошлом месяце была названа американским медиумом №1 — что сказать, паранормальные способности эта женщина удивительным образом сочетает с коммерческой жилкой. Уайтиве в прямом эфире вызывает духов, разговаривает с мертвыми и занимается прочими типичными для человека этой профессии делишками.

Еще в раннем возрасте Джон замечал за собой странные способности — он всегда знал, куда убегает его собака, где мама потеряла телефон и почему от папы опять пахнет виски, хотя тот только вернулся с работы. Мальчик решил не сосредотачиваться на паранормальных явлениях, а посвятить все свободное время учебе. Холланд стал блестящим и очень уважаемым психиатром, однако после автомобильной аварии решил пересмотреть свою жизнь. На протяжении многих лет новоявленный медиум делал себе имя на различных телевизионных выступлениях и зарекомендовал себя как человек, почти не знающий ошибок.

За свою более чем успешную карьеру Джеймс Ван Прааг успел стать кем-то вроде селебрити в мире медиумов. Его книга «Разговор с небом» два года подряд оставалась в списке главных бестселлеров Америки; Ван Прааг появлялся у Опры Уинфри, Ларри Кинга Фила Коллинза , демонстрируя реально необъяснимые способности.

Эллисон Дюбуа

Голливуд стал для Эллисон рабочим полем. За свою карьеру девушка неоднократно участвовала в официальных полицейских расследованиях и даже получила несколько подтверждающих ее помощь грамот от департамента. Недавно Дюбуа заявила, что уходит из паранормального бизнеса, поскольку разговоры с мертвыми забирают у нее слишком много энергии.