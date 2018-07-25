В России снова будет продаваться ванильная и вишневая Coca-Cola

В России снова начнут продавать вишневую и ванильную Coca-Cola . Cherry уже появилась в магазинах, а Vanilla начнут продавать до конца июля 2018 года.

Ванильную колу будут продавать в ограниченном количестве и только в магазинах «Магнит» . Как долго он будет в продаже, в компании не сообщили.

Напитки вернули в продажу из-за многочисленных просьб в соцсетях. Маркетинговые исследования говорят о том, что вишневый вкус Coca-Cola один из самых популярных в нашей стране.

Фото: Sostav.ru Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.