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Махачкале состоится флешмоб «День национального костюма»
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Махачкале состоится флешмоб «День национального костюма» 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Махачкале состоится флешмоб «День национального костюма»В Махачкале на площади Дома дружбы 26 июля пройдет флешмоб «День национального костюма».
Цель флешмоба — популяризация национальных костюмов и пробуждение интереса у жителей к традициям ношения костюмов народов республики.
Инициатором проекта является Лаборатория национального костюма ГБУ РД «Дом дружбы». Желающие могут принять участие в акции. Для этого необходимо посетить мероприятие в традиционном костюме.
Самые яркие участники фотомоба будут засняты на фотокамеру и размещены в социальных сетях.
Напомним, 25 июля в Махачкале в министерстве по туризму и народным художественным промыслам также пройдет фотовыставка, посвященная природному величию Республики Дагестан.
Изображение: http://www.vplate.ru
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