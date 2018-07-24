Махачкале состоится флешмоб «День национального костюма»

Махачкале состоится флешмоб «День национального костюма»В Махачкале на площади Дома дружбы 26 июля пройдет флешмоб «День национального костюма».

Цель флешмоба — популяризация национальных костюмов и пробуждение интереса у жителей к традициям ношения костюмов народов республики.

Инициатором проекта является Лаборатория национального костюма ГБУ РД «Дом дружбы». Желающие могут принять участие в акции. Для этого необходимо посетить мероприятие в традиционном костюме.

Самые яркие участники фотомоба будут засняты на фотокамеру и размещены в социальных сетях.

Напомним, 25 июля в Махачкале в министерстве по туризму и народным художественным промыслам также пройдет фотовыставка, посвященная природному величию Республики Дагестан.

Изображение: http://www.vplate.ru