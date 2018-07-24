Философский аргумент Бертрана Рассела в пользу того, чтобы работать меньше

«Правильное использование досуга — продукт цивилизации и образования. Человек, проработавший большую часть своей жизни, заскучает, если внезапно перестанет трудиться. Однако без досуга человек лишится многих хороших вещей».

Работайте, чтобы жить. Не живите, чтобы работать

Когда Рассел говорит в своем эссе о работе, он имеет в виду ручной и бюрократический труд, занимающий большую часть нашего времени. Мы считаем, что работа является необходимостью, и эта привязанность к ней настолько сильна, что мы не думаем дважды, прежде чем принять на себя чрезмерные обязательства. По большей части, это проблема общества, а не вина отдельных людей. Даже сегодня, спустя 80 лет после написания этого эссе, мы часто видим людей, которые настолько поглощены работой, что забывают жить.

Фото: Unsplash

Для многих работа — источник смысла. В нашей культуре не принято бездельничать, тратить время и не строить планы. Тем не менее, без этих вещей вы не сможете извлекать максимум из работы.

Досуг рождает креативность

Современная концепция досуга ассоциируется с простой тратой времени. В свободные часы мы смотрим фильмы, идем в бар или гуляем. Определенно, в таком типе отдыха есть нечто приятное, но мы боимся, что в мире, где люди будут меньше трудиться, такой досуг в избытке будет менее привлекательным. Мы просто не будем знать, чем заняться.

Согласно Расселу, это не так. Мы просто забыли, что существует не только пассивный досуг. Мы не можем представить, что будем делать с огромным количеством свободного времени, потому что никогда не пробовали этого. В реальности же на протяжении всей истории большая часть нашей креативности рождалась благодаря досугу.

Фото: Unsplash

Если вы дадите себе время отдохнуть, вскоре вы обнаружите спонтанный прилив креативности, который вы обычно подавляете во время работы. Именно благодаря этой силе появляется то, что мы ценим.

Рассел пишет:

«Эта сила культивировала искусство и науку; писала книги, изобретала философии и совершенствовала социальные отношения. Без досуга мы бы так и остались варварами».

Нет ничего сложного в том, чтобы освобождать выходной в месяц или вечер в неделю для отдыха. Это может и должен делать каждый.

Фото: Unsplash

Вывод

Критика общества, одержимого работой, на первый взгляд кажется ироничной. Однако если вы посмотрите поближе, вы увидите, что Рассел по-другому относился к своей работе. Он освобождал время и культивировал досуг, когда мог. Он мог обсуждать аналитическую философию и логический позитивизм в один день, а в другой говорить о социальных проблемах своего времени. В третий день он мог писать о том, какие уроки мы можем вынести из истории.

Очень легко назвать идею освобождения времени для безделья «ленью» или «тратой времени», однако не стоит упускать из виду креативность, которая рождается во время отдыха. Мы развиваемся и изобретаем, когда играем.

Сегодня мы спешим заполнить наше расписание какими-то делами. Может быть, пришло время выдохнуть?

Источник.

Материалы по теме:

10 уроков из жизни основоположника теории информации

Людвиг Витгенштейн — философ, который придумал эмодзи

Почему хорошие руководители принимают плохие решения

19 вдохновляющих цитат Билла Гейтса о карьере, успехе и будущем

4 причины, почему лень поможет вам открыть успешный IT-стартап