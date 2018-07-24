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На Чусовой проведут массовое крещение людей: куда идти и как подготовиться к ритуалу
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На Чусовой проведут массовое крещение людей: куда идти и как подготовиться к ритуалу 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В субботу, 28 июля, сотни людей придут на берег реки Чусовой в посёлке Станционном-Полевском, чтобы принять таинство крещения. В этот день празднуется 1030-летие крещения Руси, в стране будут отмечать день памяти князя Владимира Красное Солнышко.
Как рассказали в Екатеринбургской епархии, в этот день традиционно на массовое крещение приходят взрослые, многие из них — с детьми. Но в епархии обратили внимание, что это не шоу, в котором могут принять участие все желающие. До крещения нужно пройти огласительные беседы.
По словам настоятеля прихода князя Владимира в Полевском отца Бориса, многие родители неправильно воспринимают смысл крещения ребёнка.
— Вокруг крещения столько мифов: многие думают, что ребёнок болеть, например, перестанет, — рассказал отец Борис. — Но забывают главное. Покрестившись, ребёнок станет наследником Царствия Божия. И он должен воспитываться в этой вере и понимать предмет своей веры. И знания об этом должны дать родители. Поэтому обязательно перед крещением надо прийти, священник расскажет о вере, о церкви, о Боге.
Огласительные беседы будут проходить в течение двух дней. В Екатеринбурге в Храме-на-Крови 25 и 26 июля в 19:00. В посёлке Станционном-Полевском в Князь-Владимирском храме 25 и 26 июля в 19:00.
В субботу желающих принять таинство ждут в храме в Станционном-Полевском (ул. Левонабережная, 18). Сбор — в 8:00, крещение начнётся в 8:30.
На прошлой неделе тысячи верующих совершили в Екатеринбурге крестный ход, вспоминая трагедию царской семьи. Мы следили за шествием верующих в режиме онлайн.
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