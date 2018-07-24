Минстрой оставил лазейку для кошек в подвалах многоэтажек

По действующему СНиПу строители обязаны оставлять в наружных стенах подвала отверстия для естественной циркуляции воздуха. Однако работники ЖКХ считают эти дырки вредными, поскольку им нужно обеспечить качественное содержание дома. Нередко блокировать их коммунальщиков заставляют проверяющие органы или просят сами жильцы, которые не в восторге от бродячих котов. На стороне противников соседства с животными в этом случае находится действующее с 2003 года предписание Госстроя РФ о замуровывании продухов. Зоозащитники могут апеллировать к статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Однако, как объяснила "Российской газете" заместитель директора Фонда защиты городских животных Анна Фельдман, эта статья в отношении бездомных кошек практически не работает. Чтобы привлечь коммунальщика к ответственности, нужно, чтобы животное сначала умерло. «Просто проверит подвал на наличие там животных перед тем, как зарыть продухи, бывает недостаточным. Кошки умеют прятаться и порой, на то, чтобы отловить их, может уйти не один месяц», — замечает эксперт.

В подготовленных поправках отражено, что управляющая компания должна защитить помещения только от проникновения грызунов. Также указано, что подвалы и технические подполья должны регулярно проветриваться с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее чем однократного воздухообмена. «Проветривание подвала и технического подполья должно обеспечиваться в том числе посредством постоянного открытия одного продуха в многоквартирном доме размеров не менее 15 на 15 см. и установления на остальные продухи, проемы, каналы и отверстия подвала и технического подполья сеток с размером ячеек 0,5 см.», — говорится в документе.

При этом, отмечается, что по решению общего собрания жильцов на все продухи многоквартирного дома могут быть установлены сетки с размером ячеек 0,5 см.