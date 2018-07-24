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5 фильмов о бодипозитиве
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5 фильмов о бодипозитиве 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Большая часть лета уже позади, и мучить себя изнуряющими диетами и тренировками уже нет никакого смысла — «похудеть к лету» уже не получится. Но это не повод расстраиваться! Наша редакция уверена, что каждый наш зритель и читатель — прекрасен!
А в доказательство мы собрали топ-5 фильмов о любви к себе и своему телу. Советуем смотреть под вкусняшки — так в сто раз приятнее.
Красотка на всю голову
I Feel Pretty
Voltage Pictures
Вся жизнь Рени состояла из диет, бесконечных тренировок и ненависти к себе. Девушка так старалась похудеть, что свалилась с тренажера, ударилась головой и получила сотрясение. А месте с ним — аномальную уверенность в том, что она — просто неотразима.
Лак для волос
Hairspray
New Line Cinema
Трейси боится повторить судьбу матери — всю жизнь проработать прачкой, заглушать депрессию едой и комплексовать по поводу своей внешности. Девушка уверена — даже с лишними килограммами она добьется успеха, ведь главное — верить в себя. Случайно ее замечает Линк — молодой танцор из популярного музыкального шоу, который приглашает девушку «зажечь» в прямом эфире.
Я худею
Киностудия «Друг друга»
Из-за избыточной любви к еде Аню бросает жених. Наплакавшись вволю, девушка решает сесть на диету и даже соглашается на предложение малознакомого парня Коли ежедневно заниматься с ним спортом. Диета и изнуряющие тренировки выматывают девушку, и только учение Коли о любви к себе придает героине сил.
Кунг-фу Панда
Kung Fu Panda
Paramount Pictures
Панда По — самый неподходящий для должности ресторатора зверь. Он много мечтает и спит, неповоротлив, а вместо раздачи блюд в отцовском ресторане предпочел бы всю жизнь заниматься искусством кунг-фу. Все над ним только смеются: как такому пухлику доверить изучение искусства борьбы? А, может, это и есть его призвание?
Дневник Бриджит Джонс
Bridget Jones’s Diary
StudioCanal
В канун Нового года Бриджит обещает себе похудеть, бросить курить, меньше пить и материться, чтобы исполнить главную мечту — найти своего суженого. Разумеется, в Новом году героиня быстро сдается и забывает о новогодних обещаниях, но это не значит, что свою любовь она так и не встретит.
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