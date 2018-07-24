5 фильмов о бодипозитиве

Большая часть лета уже позади, и мучить себя изнуряющими диетами и тренировками уже нет никакого смысла — «похудеть к лету» уже не получится. Но это не повод расстраиваться! Наша редакция уверена, что каждый наш зритель и читатель — прекрасен!

А в доказательство мы собрали топ-5 фильмов о любви к себе и своему телу. Советуем смотреть под вкусняшки — так в сто раз приятнее.

Красотка на всю голову

I Feel Pretty

Voltage Pictures

Вся жизнь Рени состояла из диет, бесконечных тренировок и ненависти к себе. Девушка так старалась похудеть, что свалилась с тренажера, ударилась головой и получила сотрясение. А месте с ним — аномальную уверенность в том, что она — просто неотразима.

Лак для волос

Hairspray

New Line Cinema

Трейси боится повторить судьбу матери — всю жизнь проработать прачкой, заглушать депрессию едой и комплексовать по поводу своей внешности. Девушка уверена — даже с лишними килограммами она добьется успеха, ведь главное — верить в себя. Случайно ее замечает Линк — молодой танцор из популярного музыкального шоу, который приглашает девушку «зажечь» в прямом эфире.

Я худею

Киностудия «Друг друга»

Из-за избыточной любви к еде Аню бросает жених. Наплакавшись вволю, девушка решает сесть на диету и даже соглашается на предложение малознакомого парня Коли ежедневно заниматься с ним спортом. Диета и изнуряющие тренировки выматывают девушку, и только учение Коли о любви к себе придает героине сил.

Кунг-фу Панда

Kung Fu Panda

Paramount Pictures

Панда По — самый неподходящий для должности ресторатора зверь. Он много мечтает и спит, неповоротлив, а вместо раздачи блюд в отцовском ресторане предпочел бы всю жизнь заниматься искусством кунг-фу. Все над ним только смеются: как такому пухлику доверить изучение искусства борьбы? А, может, это и есть его призвание?

Bridget Jones’s Diary

StudioCanal

В канун Нового года Бриджит обещает себе похудеть, бросить курить, меньше пить и материться, чтобы исполнить главную мечту — найти своего суженого. Разумеется, в Новом году героиня быстро сдается и забывает о новогодних обещаниях, но это не значит, что свою любовь она так и не встретит.