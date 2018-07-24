Супружеская пара спасла мальчика и девочку

Супружеская пара Серовых из города Мытищи стали героями Владимирской области. Они спасли утопающих детей на реке Клязьме в Петушинском районе

Случился инцидент ещё в начале июля. Владимир Серов со своей супругой Людмилой отдыхали на берегу реки Клязьма. Одновременно с ними в этот раз к водоёму подъехали на велосипедах двое мальчишек и девочка, все примерно от семи до одиннадцати лет.

«Дети вели себя шумно: плескались у берега, смеялись, ныряли и даже, как сначала показалось Владимиру Николаевичу, играли в салки в воде: по очереди выныривали на поверхность, как поплавки, и вновь погружались с головой», — сообщают в региональном МЧС.

В одно мгновенье дети замолкли и один из них с трудом уже выбирался на берег. Владимир Серов осознал, что случилась беда. Подбежав к мальчику, он спросил, где его друзья. Мальчик осипшим голосов прошептал: «Они тонут».

Владимир Серов не растерялся и рванул к водоёму. Детей в поле зрения уже не было. Мужчина нырял снова и снова. И вот в очередной раз, когда водоворотом к поверхности подняло мальчишку, Владимир схватил его и вырвал из воронки. Парня мужчина вытащил на берег, где в это время уже находилась Людмила Серова. Не переводя дух, Владимир вновь принялся нырять в поисках девочки.

Когда мужчине удалось обнаружить девочку, она была уже бледной до синевы и не дышала. Мужчина донёс её до берега. В это же время Людмила Серова уже звонила в скорую помощь. Девочке принялись оказывать первую помощь — делали искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Усилия не оказались напрасны — девочка выплюнула воду, задышала и порозовела.

«Каждый на нашем месте сделал бы то же самое, но уж очень это страшно», — говорит Людмила Серова. «Господи, спасибо, что дал нам такой шанс — спасти детей», — вторит ей Владимир Серов.

Администрация Петушинского района направила ходатайство о награждении их ведомственными медалями МЧС России «За спасение погибающих на водах».