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«Наконец-то инстинкты проснулись»: Светлана Лобода заявила, что не будет работать на износ
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«Наконец-то инстинкты проснулись»: Светлана Лобода заявила, что не будет работать на износ 

Eva.ru 59 минут назад
Фото: Eva.ru
Популярная певица Светлана Лобода приняла важное решение все же не отдаваться полностью творческой жизни, оставляя побольше времени для общения с самыми близкими людьми — ее двумя дочками, младшей из которых всего два месяца. Поклонники звезды с уважением приняли такое известие и поддержали свою любимицу.
Карьера 35-летней Светланы Лободы сейчас находится на пике успеха. Несмотря на беременность и недавние роды, звезда умудряется выпускать новые синглы, снимать клипы, давать концерты, появляться на музыкальных премиях и светских мероприятиях. Светлану не раз упрекали в том, что она променяла общение с 7-летней Евангелиной и двухмесячной малышкой Тильдой на свет софитов и овации публики. На днях Светлана Лобода, видимо, переосмыслившая свои взгляды на жизнь и будущее ее семьи, сообщила, что не намерена больше посвящать себя только сцене и поклонникам.
«Недавно я для себя решила, что работать буду много, но не на износ. Потому что жизнь — это не механизм, в котором можно менять винтики, и мать моим детям никто не заменит», — отметила Лобода. Женщину поддержали ее поклонники и даже некоторые знаменитости. Так, певица Виктория Дайнеко отметилась комментарием «Ну браво же!», давая понять, что ей близка эта позиция. «Действительно, маму ребенку никто не сможет заменить» «Вот и правильно! Деньгами счастье не купишь» «Берегите себя ради детей. Успеете еще поработать» «Наконец-то инстинкты проснулись» «Очень мудро! Мы не будем любить вас меньше»
Светлана Лобода родила дочку Тильду в конце мая этого года. Спустя две недели после родов звезда уже появилась на музыкальной премии телеканала «Муз-ТВ», изумив публику идеальной фигурой. Правда, злые языки тогда написали, что Лобода просто утянула лишнее корсетом. До сих пор остается интригой, кто же является отцом второй дочки Светланы. Многие приписывают отцовство лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну, но официального подтверждения этой информации нет.
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