Как сшить простыню своими руками

Кстати, это отличная тренировка для новичков в освоении прямой строчки, от качества которой будет зависеть внешний вид готового изделия.

Какую ткань выбрать для простыни

Выбирая ткань для пошива простыни своими руками, обращайте внимание только на натуральные материалы. Их преимущества перед синтетическими тканями очевидны:

они хорошо пропускают воздух, не обладают статическим электричеством, приятны к телу, за ними легко ухаживать, гиппоалергенны

Бязь и ситец

Самые доступные и бюджетные ткани. Единственный их минус — низкая износостойкость.

Хлопок

Материал хорошо пропускает воздух, долговечен, прост в уходе, не даёт усадки. Кроме того у хлопка довольно широкий ценовой диапазон, рассчитанный на любой кошелёк. При этом разнообразие расцветок и однотонных вариантов поражает воображение.

Лён Многие предпочитают эту ткань за её уникальное свойство дарить прохладу летом, а зимой — тепло. Лён износостойкий материал и даже после многих стирок не теряет своего лоска, напротив ткань становится мягче.

Шёлк

Ткань класса люкс. Если вы решитесь сшить роскошные шёлковые простыни, отнеситесь серьёзно к выбору материала. Он должен подходить по своим качествам для шитья именно постельного белья, быть прочным.

Бамбук

Этот материал в последние годы стал очень популярным. Его ценят за экологичность и гоппоалергенные свойства. На нём приятно спать. Он обладает мягкостью хлопка и износостойкостью льна.

Как правильно рассчитать метраж будущего изделия

Чтобы правильно рассчитать метраж ткани для пошива простыни, необходимо измерить спальное место по периметру и прибавить с каждой стороны по 10 см, плюс по 2-4 см на подгибку.

Если кровать с высоким матрацем, тогда его высоту необходимо заложить в общий метраж ткани для простыни. Данная величина может точно соответствовать указанному размеру, либо быть больше, если вы хотите чтобы простыня касалась пола.

Перед пошивом обязательно постирайте ткань и хорошо отуюжьте её.

Как сшить простыню

Шаг 1 Выполните двойную подгибку по всему периметру ткани:

Отверните припсук на изнаночную сторону на — 1-2 см и приутюжьте.

Этот же припуск снова отверните на изнаночную сторону и приутюжьте.

Шаг 2 Сколите припуски портновскими булавками. В уголках лучше проложите намёточный стежок.

Шаг 3 Отстрочите припуск простыни в край по всему периметру. Отутюжьте.

Для простыни, которая рассчитана на матрац с высокими бортиками, выступающие углы зафиксируйте с помощью специальных декоративных булавок для обивки.

Фото: pixabay; craftsy.com; blog.tessuti.com.au; lovelyetc.com