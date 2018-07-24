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«Свой» врач-гинеколог: по каким критериям его выбирать
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«Свой» врач-гинеколог: по каким критериям его выбирать 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
Хорошие специалисты в области гинекологии ценятся на вес золота, но найти их бывает сложно. На какие критерии следует опираться при выборе врача-гинеколога?
В настоящее время хорошего врача найти сложно, а уж врача-гинеколога — тем более. Зачастую женщины хотят выбрать себе одного специалиста на очень долгий промежуток времени, если не на всю жизнь, так как к гинекологу обращаются и при проблемах с менструациями, и при ведении беременности или бесплодии. Спектр проблем, которые помогает решить гинеколог, очень широк.
Разумеется, у врача-гинеколога должен быть диплом об окончании аккредитованного ВУЗа по соответствующей специальности и диплом об окончании интернатуры.
Обычно считается, что чем старше специалист, тем он опытнее и лучше — это правда. Но не стоит забывать, что молодые врачи владеют более современными методами лечения, более амбициозны и более открыты к новой информации, что тоже является несомненным плюсом.
Многие предпочитают обращаться в частные поликлиники, потому что бытует мнение, что там выше качество лечение. Отчасти так и есть, но хороший гинеколог может запросто оказаться и в обычной государственной поликлинике. Лучше всего на этот счет работают отзывы. «Сарафанное радио» достаточно быстро передает информацию, какой врач хороший, а вот к какому лучше не ходить.
Не стоит забывать обратить внимание и на внешний вид врача, который должен быть опрятным и ухоженным, в противном случае не стоит и рисковать.
Настоящий профессионал своего дела подробно расскажет о необходимых методах лечения и порекомендует подходящий, причем не станет умалчивать о возможных побочных эффектах лечения или осложнениях. В то же время гинеколог не должен засыпать вас обилием научных непонятных терминов — все объяснения должны быть понятными.
Отдельной проблемой может стать вопрос прерывания беременности. Хороший гинеколог никогда не станет уговаривать женщину сохранить плод, если та этого не хочет и твердо приняла решение об аборте, ведь женщина сама должна решить, собирается она рожать или нет.
При гинекологическом осмотре врач должен провести и общий осмотр для того, чтоб оценить общее состояние организма пациентки. Разумеется, ни один врач не имеет права разглашать посторонним людям информацию о пациентке.
Еще одним немаловажным фактором является и доверие. Не то что гинеколог должен стать лучшим другом, но он обязан выслушать любую информацию касающуюся болезни.
Критерии правильного выбора гинеколога весьма простые, и, как можно заметить, некоторые из них можно применять и в целом для поиска хорошего врача.
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