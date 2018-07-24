Профориентация: как выбрать профессию школьнику

Какой вопрос всем нам задают чаще всего, начиная с детства? Правильно: «Кем ты станешь, когда вырастешь?». Ирония в том, что многие, вырастая, так и не могут дать себе на него четкого и внятного ответа. Ведь все так переменчиво и так нестабильно в этом мире: технологии, рынок труда, престиж профессий, их полезность. Что уж говорить о личности человека: меняются вкусы, предпочтения, друзья, интересы, взгляды, отношение к себе. С профессией же необходимо определяться уже к 9-му классу, ведь от выбора будущей деятельности зависит, куда пойти учиться — и это определяет, какие экзамены надо сдавать. А в период окончания переходного возраста это крайне непросто. Так что, получается, невозможно определиться с будущим делом всей жизни? Конечно же, можно! О том, как это сделать, расскажем в этой статье.

Мифы, заблуждения, ошибки

Начнем с того, во что многие ошибочно верят, от чего совершают ошибки, зачастую почти непоправимые, обрекая себя на депрессию, неудовлетворенность собой, ощущение зря прожитой жизни, вечный поиск себя, откладывание жизни «на потом», мысли о собственной ненужности и потерянном времени. Конечно, кому-то этого всего удается избежать путем смены профессии или поступления в другое учебное заведение. Но для кого-то, к сожалению, это печальная реальность, с которой непонятно, что делать. Итак, какие ошибки могут привести к такому печальному исходу событий? Главные ошибки разберем в этом пункте, а некоторые в связке с факторами, влияющими на выбор профессии. Главная ошибка — ориентация на кого угодно, но не на себя. Включает она в себя целый комплекс других проблем. Происходит это, как правило, от неуверенности в своих силах, незнания, чего хотеть от жизни, а иногда даже от нежелания делать выбор самостоятельно. В чем это выражается? Например, ребенок решает, что раз многие его одноклассники уходят из школы после 9-го класса, то и он не будет доучиваться до 11-го, а пойдет в колледж, причем в тот, в который идут почти все друзья. Или ребенок вообще не особо знает, куда хочет даже поступать, и поэтому сдает те предметы, которые сдают его друзья или знакомые, а потом уже ищет вуз исходя из этого набора предметов. Еще к этой ошибке относится выбор профессии по принципу преемственности в семье. То есть мама врач, папа врач, и ребенок решает, что это у него в крови. Ну, или родители так решают, а на очевидные протесты и разные аргументы отвечают, что дитя просто не осознает, что это его профессия, что гены покажут свое, как только возьмется за это дело, что нельзя нарушать традиции и еще тысяча и один глупейший, не имеющий под собой адекватной основы аргумент. Из этой же серии ситуация, когда ребенок идет в профессию, только потому что так решили родители. Конечно, взрослые исходят исключительно из добрых побуждений, считая, что сам ребенок не определится. Или таким образом они хотят реализовать свои мечты через своего ребенка: ну, не получилось у отца поступить в театральный, так он пихает туда своего сына, который не то что актерским мастерством не владеет, даже стих наизусть заучить не может. Или бабушка считает, что обязательно в этой жизни всем и каждому нужно экономическое образование, и вот внучка-гуманитарий поступает на экономический и мучается с сотней видов математики, расчетами, формулами и скучными цифрами. Дорогие родители, поймите, что это не вам ходить на неинтересные лекции, не вам делать задания, от которых вскипает мозг, не вам ходить в ненавистный университет, не вам выживать на схожих с гладиаторскими боями сессиях и не вам потом ходить на нелюбимую работу — только потому, что родители желают добра и знают, как лучше. Это все предстоит пережить вашим детям. И теперь задайте себе два простых вопроса:

Действительно ли вы хотите такого несчастья своим детям, которых очень сильно любите?

Вам бы понравилось, если бы за вас решали, как вам жить вашу жизнь?

Конечно, это совсем не значит, что нельзя советоваться ни с кем. Наоборот, это еще одна ошибка — не слушать никого, кроме себя. Допустим, какой-нибудь выпускник решил, что его путь — на сцену, на эстраду. В музыкальную школу он при этом не ходил, нигде не выступал, с музыкальной грамотой знаком мало. Причем и родные, и друзья говорят, что пение — это не его, что ему лучше пойти на журналиста или на литературоведа, ведь у него писать стихи получается лучше, чем петь. Но он не слушает и в итоге проваливает прослушивание. Вывод такой. При выборе профессии и учебного заведения школьник может спрашивать совета у родных, друзей, знакомых, старших товарищей. Однако последнее слово в этом вопросе должно быть за ним, и решение ему нужно принять самостоятельно. Еще одна большая ошибка — следование тенденциям, разного рода рейтингам и т. д. Конечно, такие факторы, как престижность и востребованность профессии, играют важную роль, о чем еще будет сказано ниже. Однако некоторые выпускники решают пойти в ту или иную индустрию, потому что так сейчас модно и все туда идут. За примером далеко ходить не надо: вспомните, как в начале двухтысячных все массово шли учиться на юристов, адвокатов, бухгалтеров и экономистов. В итоге рынок труда оказался переполнен: желающих много, а качественных специалистов — мало. А рабочие места не всегда им достаются, к сожалению. Также многие выпускники считают, что они делают выбор один раз в своей жизни, и второго шанса у них уже не будет. Конечно же, это не так. Более того, это совершенно нормальное явление, когда человек идет работать не по профессии или, проработав лет 10 на одном месте, меняет свою деятельность и ни о чем не жалеет. Важно понимать, что мир меняется, происходят перемены в самом человеке, а учиться никогда не поздно, и поменять профессию совсем не стыдно. К заблуждениям, связанным с выбором, можно также отнести и мнение о том, что на выборе профессии и учебного заведения все заканчивается. Очевидно, что нет, однако не все понимают, что мало определиться со сферой деятельности в целом. Нужно подумать еще о массе вещей: будущая специальность, которая уже по профессии, место, куда можно пойти работать после вуза, места для того, чтобы набраться опыта и попрактиковаться, и т. д. Отсюда вытекает еще одна проблема, которая является одной из наиболее распространенных среди школьников. Это неосведомленность о профессии. Кто-то стремится стать космонавтом, считая, что они только и будут делать, что смотреть на звезды и выходить в открытый космос, напевая известную песню группы «Земляне» про вид на нашу планету в иллюминаторе и сны космонавтов. Однако будущий покоритель космических просторов может не догадываться о строгом отборе, о тяжелейших физических и психологических тренировках. Что уж говорить о беспощадных перегрузках и серьезных проблемах со здоровьем. Наконец, проблема незнания самого себя, своих сил, возможностей, склонностей, и как следствие — неумение адекватно подобрать профессию под себя. Допустим, выпускница страсть как любит фильмы про археологию, исторические хроники. Она регулярно посещает музеи, хорошо знает историю, особенно много познаний у нее в истории Древнего мира. В один прекрасный день она решила, что хочет стать археологом. В ее мечтах она колесит с одного места раскопок на другое и смахивает пыль с торчащих из песка находок своей именной кисточкой, потом ей все привозят в лабораторию, где она, немного посидев с лупой, делает очередное научное открытие и едет на какую-нибудь конференцию. Однако выпускница довольно брезглива и чистоплотна, да и руками особо работать не любит. И вот она приезжает на свою первую полевую практику и выясняет, что, оказывается, археологи работают в основном лопатой, да по семь часов в день, на жаре, вдали от цивилизации. И почти все свое время они находятся среди червей, жуков, полевых мышей. Она с ужасом обнаруживает, что в экспедиции нет привычного домашнего душа и постоянной горячей воды, что кругом полно насекомых, пыли и грязи, и все это стремится попасть в тарелку, волосы и палатку. Можете представить ее разочарование? Именно поэтому к выбору профессии нужно подходить тщательно, опираясь в первую очередь на собственные внутренние резервы, склонности, таланты, черты характера и еще множество факторов, о которых далее по тексту.

Факторы, влияющие на выбор

Теперь перейдем к тому, на что следует обращать внимание и какие обстоятельства так или иначе могут повлиять на выбор карьеры. Здесь будут освещены лишь основные, «крупные», поскольку на самом деле список гораздо больше. Условно все факторы можно разделить на внутренние и внешние, в другой классификации — субъективные объективные. Начнем с внутренних, поскольку они являются самыми главными. Сюда относится следующее:

физические показатели;

личностные качества и черты характера;

успеваемость в школе;

склонности, задатки, увлечения.

Разберем их все поподробнее, начиная с физических показателей. Состояние здоровья важно для любой профессии, просто в разной степени: наличие хронических заболеваний, аллергий, сниженного иммунитета, а также показатели выносливости, силы, а где-то и параметры. Например, кандидатам на роль бортпроводника важно соответствовать определенным стандартам роста и веса. В работе пожарного или спасателя важно обладать хорошей физической подготовкой, а желающим стать, например, ветеринаром будет сложно, если у них есть аллергия на шерсть. Одним словом, здоровье и физическая подготовка очень важны в выборе профессии. Далее идут качества личности и характер. Например, реставратору в музее надо обладать усидчивостью, чуткостью и быть крайне аккуратным и осторожным. А вот организатору мероприятий, напротив, вместо усидчивости нужна мобильность, плюс ко всему он должен быть коммуникабелен, открыт для экспериментов, генерировать идеи в один миг и уметь быстро подстраиваться под непредвиденные обстоятельства. Сюда же относится умение работать в команде, что нужно в широком спектре профессий (киноиндустрия, оперирующие хирурги, программисты и т. д.), или желание все делать самостоятельно, что тоже необходимо в разных профессиях (автомеханик, архивариус, продавец и т. д.). Нерасторопному человеку, предпочитающему спокойствие, будет неуютно на кухне модного ресторана или в отделении скорой помощи, а быстрому человеку, жаждущему постоянного движения и действа, будет скучно за столом флориста или в читальном зале библиотеки. Не менее важна и успеваемость в школе, как общая, так и по отдельным предметам. Конечно, не стоит полагаться исключительно на оценки. А вот на что лучше всего обратить внимание, так это на то, насколько легко те или иные дисциплины даются школьнику и насколько он ими увлечен. Здесь есть опасность совершить ошибку в ориентации исключительно на предмет. То есть выпускник может рассудить так: «Раз у меня хорошо с химией и биологией, то я стану врачом». Хотя есть множество других профессий, где нужны эти знания. Школьные предметы, которые нужны для тех или иных профессий, могут подсказать лишь область науки, что больше может подходить ребенку. Но лучше всего сферу деятельности помогут определить склонности, увлечения и интересы. Как правило, ребенок о них сам прекрасно знает — или знает, что точно ему не по душе. А иногда он сам не видит своих талантов. Например, вы замечаете, что ваш выпускник не испытывает трудностей с написанием сочинений и придумыванием чего-либо, а также он находит ошибки в текстах в Интернете или в газетах, очень внимателен к мелочам и следит за грамотностью как своей речи, так и речи окружающих. Но при этом он не знает, кем быть и куда поступать. В этом случае можно смело предложить ему стать редактором или пойти в издательское дело. Также какое-нибудь хобби может стать в будущем предметом заработка, поэтому, если ваш ребенок увлекается чем-то уже долгие годы и весьма серьезно, стоит подумать о том, в какую профессию это увлечение может перерасти. Теперь факторы внешние. С ними немного попроще, поскольку зачастую они не так сильно влияют на принятие решения, т. к. касаются либо самих профессий, либо среды, окружающей выпускника. Перечислим их, а потом разберем отдельно:

востребованность;

престижность;

привлекательность;

оплата труда;

мнение окружающих.

Первые четыре фактора в совокупности играют главную роль. Никто не хочет пойти на почти ненужную непривлекательную работу низкого ранга, да еще и за гроши. Однако востребованная работа сейчас может оказаться невостребованной в будущем, а престиж работы может скакать в зависимости от социальных, политических и экономических изменений в стране, как и заработная плата. Тем не менее есть профессии, которые нужны всегда: учителя, пожарные, спасатели, работники органов правопорядка, обслуживающий персонал, работники индустрии пищевой промышленности и т.д. Очень востребованы сейчас и будут пользоваться спросом еще много лет в будущем работники IT-сферы, поскольку в век технологического прогресса и всеобщей компьютеризации без них никуда. Что же касается заработка, тот тут есть целых две ловушки, в которые могут попасть выпускники. Первая связана с мифом о том, что с большими деньгами приходит большое счастье. Конечно, приятно зарабатывать много денег, однако идти в ту или иную профессию только из-за них глупо, поскольку развитие личных качеств и удовлетворение от работы гораздо важнее сумм, выдаваемых в бухгалтерии. А профессионал в любой сфере может найти способ зарабатывать больше, чем коллеги, только за счет своих профессиональных качеств. Вторая ошибка связана с ложным представлением о том, что если где-то люди зарабатывают много, то и у новичка сразу же будут большие суммы на счету. Что опять же не совсем верно, поскольку везде есть низшие и высшие ступени в карьерной лестнице, и никто просто так с самого начала не начнет зарабатывать много. Кроме того, на выбор профессии влияет ее образ и освещенность в СМИ. Если о какой-то профессии часто говорят, да еще и положительное, или показывают часто в фильмах и сериалах, то, разумеется, школьник будет о ней думать, а может, и всерьез примет решение взяться за эту профессию. Также благодаря СМИ некоторые профессии становятся модными, отчего многие делают свой выбор в их пользу. Про мнение семьи, друзей и знакомых уже было сказано, но стоит закрепить еще раз. Некоторые склонности и черты характера виднее со стороны. А еще взрослые или знакомые постарше могут поделиться своим профессиональным опытом, рассказать про сложности, тем самым ознакомив с профессией подробнее. Но все же выпускник и только он сам решает, кем ему работать в будущем, делая вывод на основе всех вышеперечисленных факторов.

Методы определения склонностей

На самом деле, все методики основываются на разного рода тестах, в основном — опросниках. Каждый из них выявляет что-то свое:

склонность к профессиональной сфере;

тип высшей нервной деятельности;

склонность к типу профессии по предмету, на который она направлена (человек-человек, человек-природа и т. д.);

готовность к освоению профессии;

зрелость личности;

темперамент;

выраженность карьерной ориентации;

подходящий вид трудовой деятельности.

Методик и опросов довольно много, и выбирать нужно тщательно. Лучше всего обратиться к специалисту по профориентации или к психологу. Он поможет подобрать комплекс тестов, которые определят склонность к той или иной профессии. Однако вам стоит убедиться, что опросники не слишком устарели и что количество тестов и их качество достаточное, чтобы как можно полнее раскрыть все стороны личности выпускника. Однако результаты тестирований — всего лишь ориентир в поисках профессии мечты, и полагаться на него во всем не стоит. Какой из этого всего следует вывод? Выбор профессии — дело непростое, требующее времени, сил, исследований и раздумий. Но если дать выпускнику достаточно свободы и уверенности, что, какое бы он решение ни принял, у него все получится, то успех в выборе профессии гарантирован.