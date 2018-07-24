В Костромской области хотят закрыть автостанции в районах 

В Костромской области с 1 августа могут закрыть три районных автостанции, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU Ярославский собственник зданий в Сусанине, Судиславле и Островском заявил о ликвидации. И основная причина закрытия — маленький пассажиропоток.
Отчисления от продажи билетов составляют 18%, и не покрывают убытки на содержание зданий. В настоящее время департамент транспорта ведет переговоры с собственником о сохранении автостанций. Кроме того, ищутся альтернативные варианты. Так, помещение автовокзала в Сусанине может арендовать ПАТП №3, которое обслуживает областные автобусные маршруты. В Судиславле автостанцию возможно организовать в свободных помещениях в универмаге. Здесь хватит места и для билетных касс, и для зала ожидания. А в Островском в случае ликвидации автостанции рядом планируется возвести другое здание из металлоконструкций.