Ещё
В Костромской области хотят закрыть автостанции в районах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Наболело: сестра-нахлебница отбирает жилье
Наболело: сестра-нахлебница отбирает жилье

В Костромской области хотят закрыть автостанции в районах 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области с 1 августа могут закрыть три районных автостанции, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU Ярос­лав­ский собс­твен­ник зда­ний в Су­сани­не, Су­дис­лавле и Ос­тровском заявил о лик­ви­дации. И ос­новная при­чина зак­ры­тия — малень­кий пас­са­жиро­поток.
От­числе­ния от про­дажи би­летов составляют 18%, и не пок­ры­ва­ют убыт­ки на со­дер­жа­ние зда­ний. В настоящее время де­пар­та­мент тран­спор­та ве­дет пе­рего­воры с собс­твен­ни­ком о сох­ра­нении ав­тостан­ций. Кроме того, ищутся аль­тер­на­тив­ные ва­ри­ан­ты. Так, по­меще­ние ав­то­вок­за­ла в Су­сани­не мо­жет арендовать ПАТП №3, ко­торое об­слу­жива­ет об­лас­тные ав­то­бус­ные мар­шру­ты. В Су­дис­лавле автостанцию возможно организовать в сво­бод­ных по­меще­ниях в уни­вер­ма­ге. Здесь хва­тит мес­та и для би­лет­ных касс, и для зала ожи­дания. А в Ос­тровском в слу­чае лик­ви­дации ав­тостан­ции рядом планиру­ет­ся воз­вести дру­гое зда­ние из металлоконструкций.
k1news.ru: последние новости
В усадьбе Щелыково сварят вкусное варенье по рецепту Островского Ремонт в сквере «Юбилейный»: починят только лестницы В Костроме лжепрокурор требует от людей деньги, еду и алкоголь
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Помолодевшего Тарзана заподозрили в пластике3
Алена Апина очаровала поклонников декольте6
Кто такие настоящие медиумы
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле74
Королева шокировала поклонников вульгарным образом28
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
13:09
Чудесные исцеления, в которые сложно поверить
Здоровье
05:33
Красотки, захомутавшие футболистов
Красота Звёзды
00:06
Алена Апина очаровала поклонников декольте
Звёзды
01:04
Названы факты о королевских нарядах
Мода
10:07
Молодежь, владеющая миллиардами долларов
Звёзды
00:59
Фото Высоцкой в прозрачных шортах стало сенсацией
Звёзды Путешествия
07:25
Западные звезды, которые говорят по-русски
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение