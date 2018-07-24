В Костромской области хотят закрыть автостанции в районах

В Костромской области с 1 августа могут закрыть три районных автостанции, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU Ярос­лав­ский собс­твен­ник зда­ний в Су­сани­не, Су­дис­лавле и Ос­тровском заявил о лик­ви­дации. И ос­новная при­чина зак­ры­тия — малень­кий пас­са­жиро­поток.