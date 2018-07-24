Торговцы в Саратове моют овощи и фрукты в лужах. ВИДЕО

Сильные дожди в областном центре помогают продавцам делать свой товар привлекательнее.

Лужи в шаговой доступности, под ногами торговцев овощами не удержали некоторых «коммерсантов» от соблазна помыть корнеплоды в воде на асфальте. В погоне за прибылью нарушителей санитарных норм и правил не смутили ни окурки, ни плевки, ни бензиновые разводы в мутной воде.

Видео такого наведения чистоты среди овощей появилось в социальных сетях. «Вот так в Саратове моют морковь. Женщина из палатки также крикнула, чтобы он (ее помощник — Ред.) помыл и виноград», — уточняет автор поста.

Сообщается также локация несознательных торговцев: это 6-й квартал областного центра.

Видео: соцсети