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Президент Монголии получит в подарок статуэтку из Железноводска
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Президент Монголии получит в подарок статуэтку из Железноводска 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Президент Монголии получит подарок из Железноводска, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Туристы из Монголии купили в подарок своему правителю работу железноводского скульптора Анатолия Филатова. Деревянная статуэтка изображает коня, вставшего на дыбы, и наездника.
Скульптуры Филатова уже украшают коллекции Сергея Безрукова, Константина Хабенского и Евгения Миронова. Также работы железноводского мастера вручали журналистам на краевом празднике в честь Дня СМИ.
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