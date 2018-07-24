Президент Монголии получит в подарок статуэтку из Железноводска 

Президент Монголии получит подарок из Железноводска, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Туристы из Монголии купили в подарок своему правителю работу железноводского скульптора Анатолия Филатова. Деревянная статуэтка изображает коня, вставшего на дыбы, и наездника.
Скульптуры Филатова уже украшают коллекции Сергея Безрукова, Константина Хабенского и Евгения Миронова. Также работы железноводского мастера вручали журналистам на краевом празднике в честь Дня СМИ.
Читайте STAV.AIF.RU в соцсетях:
Facebook;«ВКонтакте»;«Одноклассники»;«Яндекс. Дзен».