Гадкий утенок: как научиться принимать себя

Период, в который мы живем, психологи называют «Время Д», где Д — это депрессия. Почему? Ответ прост: в данный момент от этого заболевания страдают более 300 млн человек.

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения , эти цифры будут увеличиваться. К 2020 году депрессия займет второе место среди всех соматических заболеваний (после сердечно-сосудистых заболеваний), приводящих к инвалидности. Прогнозируется, что распространенность этого заболевания в развитых странах Европы и США будет составлять 10% от общего числа жителей.

Это прямое следствие того, что смыслом нашей жизни стало соответствие ожиданиям. Сначала это родители, которым кажется, что мы хуже, чем другие дети. Неслучайно стал популярным мем «сын маминой подруги». Сначала «сын маминой подруги» — это школьник, который отлично учится, занимается спортом и музыкой, а также помогает по дому. Потом он заканчивает престижный вуз (естественно, с красным дипломом), начинает свой бизнес, покупает криптовалюту на старте, женится и заводит детей. Идеальный сын маминой подруги — Илон Маск . А вы в этой ситуации — неудачник с огромным чувством вины.

По мере того, как мы взрослеем, уровень стресса только увеличивается. Еще в 60-е годы ХХ века американские психиатры Томас Холмс и Ричард Рейх создали список самых стрессовых событий жизни. Среди наиболее «опасных» оказались: свадьба, ссора со своим супругом, беременность, появление нового члена семьи, смена работы. То есть вся наша жизнь. Нужно строить карьеру, выглядеть как модель, добиваться, добиваться, добиваться.

Французский социолог Пьер Бурдье, изучая стрессовое поведение людей, ввел специальный термин «габитус» — это то, как человек понимает свое место в жизни, с чем он не справится, чего он не достигнет.

Получается, что в жизни человека очень много этих «НЕ»: не стану богатым, не буду выглядеть как голливудская звезда, не выйду замуж за сына маминой подруги. В итоге мы оказываемся в ловушке ложных целей и ожиданий.

Особенно сильно напрасные ожидания затрагивают женщин. Они касаются буквально всего: меняются стандарты красоты, и ты уже должна быть не болезненно худой, а похожей на Ким Кардашьян . Пока пытаешься стать Ким, уже снова в моде неестественная худоба. Как себя вести? В тренде то феминизм и независимость, то женственность и нежность. И приходится постоянно оглядываться, сравнивать себя с выдуманными эталонами, мониторить уровень соответствия.

Как выйти из этой ситуации? Ответ и прост и сложен одновременно: нужно принять себя. С одной стороны, это легко. Казалось бы, живи и радуйся. Но, для многих людей это так и остается теорией без перехода в практическую плоскость.

Вот несколько советов, которые помогут вам на пути принятия себя.

1. Постарайтесь понять, чем вы уникальны. Возможно, вы играете на музыкальном инструменте или любите животных, или занимаетесь скандинавской ходьбой. Сосредоточьтесь на этом и научитесь ценить.

2. Откажитесь от сравнительной модели мира. Всегда будет кто-то умнее, красивее, богаче, успешнее. Не нужно соревноваться, не будьте Эллочкой Людоедочкой. Это не принесет вам счастья.

3. Простите себе ошибки. Да, мы все что-то делали неправильно. Это нормально. Не стоит постоянно винить себя и возвращаться к этому. Есть люди, которые годами не могут себе что-то простить и доводят себя до нервного срыва. Вам это точно не нужно.

4. Проанализируйте свое окружение. Психологи говорят, что мы — это те, кто нас окружает. Не тратьте время на токсичных людей. Постарайтесь найти тех, кто будет поддерживать вас.

5. Дайте себе право на неудачи. Вы не можете быть успешной всегда и везде. Если что-то идет не так, ничего страшного.

6. Смотрите на происходящее под позитивным углом. Если вас не повысили на работе — будет больше времени на семью или на самосовершенствование. Вас затопили соседи — можно обновить интерьер в квартире, придумав что-то более интересное и современное.

7. Важно принимать свои эмоции и состояния. Вы не можете всегда быть счастливой и позитивной. Не стоит делать из этого трагедию. Любая эмоция длится недолго. Просто расслабьтесь и подождите.

8. Заведите дневник достижений. Психологи установили, что, когда мы что-то фиксируем, мы заново переживаем это. Плюс ко всему записывая на бумагу, мы лучше запоминаем.

9. И, наверное, самое важное — подружитесь со своим телом. Поиск недостатков обычно начинается с отражения в зеркале. Я толстая, у меня усталый вид, плохие волосы, мешки под глазами. Даже если вы не выглядите моделью, это не проблема. Научитесь благодарить свое тело и ценить его.

Сегодня вопрос принятия как никогда важен, и он находит отражение в современной культуре. Только за последний год появились два отличных фильма на эту тему: российская комедия «Я худею» и американская «Красотка на всю голову». Героини этих фильмов несовершенны, они страдают от лишнего веса, неуверенности в себе, но приходят к выводу, что их внешние проблемы — это отражение внутренних. И изменить себя можно, только изменив отношение к себе.

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