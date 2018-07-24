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Геймер бросил мексиканскую секс-бомбу ради Call of Duty
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Геймер бросил мексиканскую секс-бомбу ради Call of Duty 

News.ru 2 часа назад
Киберспортсмен Дуглас FaZe Censor Мартин, играющий за команду compLexity Gaming в Call of Duty, расстался со своей сексуальной девушкой. Мексиканская ведущая прогноза погоды Янет Гарсия получила отставку из-за плотной игровой дисциплины геймера.
Сам Дуглас пояснил, что карьера для него важнее, чем отношения. Разрыв, по мнению парня, поможет ему улучшить показатели. Решение о расставании стало вполне логичным. Влюблённые стали проводить вместе слишком мало времени. Гарсия очень тяжело переживала равнодушие своего молодого человека.
Отметим, что Янет признана самой сексуальной телеведущей в Мексике. Её фото не раз украшали обложки мужских журналов. Мартин часто хвастался своей подругой с своих соцсетях.
И делился откровенными совместными снимками, признаваясь в любви Гарсия.
Сейчас девушка сделала перерыв в публикации снимков в Instagram, заранее сообщив своим подписчикам, что её сердце разбито.
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Женский форум
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