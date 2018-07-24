Геймер бросил сексуальную телеведущую ради игры

Игрок киберспортивной команды comLexity в Call of Duty Дуглас Мартин объявил о разрыве отношений с мексиканской телеведущей Янет Гарсией, сообщает "Советский спорт"

Как объяснил Мартин в своем твиттере, киберспортивная карьера для него важнее отношений. Он не мог уделять девушке должного внимания, и из-за этого она страдала. Киберспортсмен планирует улучшить свои выступления после разрыва.

Гарсия считается одной из самых сексуальных ведущих прогнозов погоды в мире.

Ранее сообщалось, что игрок ЦСКА и сборной России мог предпочесть киберспорт футболу.