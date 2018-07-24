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Геймер бросил сексуальную телеведущую ради игры
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Геймер бросил сексуальную телеведущую ради игры 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Игрок киберспортивной команды comLexity в Call of Duty Дуглас Мартин объявил о разрыве отношений с мексиканской телеведущей Янет Гарсией, сообщает "Советский спорт".
Как объяснил Мартин в своем твиттере, киберспортивная карьера для него важнее отношений. Он не мог уделять девушке должного внимания, и из-за этого она страдала. Киберспортсмен планирует улучшить свои выступления после разрыва.
Гарсия считается одной из самых сексуальных ведущих прогнозов погоды в мире.
Ранее сообщалось, что игрок ЦСКА и сборной России мог предпочесть киберспорт футболу.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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