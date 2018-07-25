Сексуальную ведущую прогноза погоды променяли на Call of Duty

Та самая ведущая прогноза погоды и модель, которую бросил киберспортсмен ради карьеры. 10 фотографий, которые докажут, что это ошибка.

24 июля никто не прошел мимо новости про Янет Гарсию. Двадцатисемилетняя мексиканская модель рассталась с профессиональным игроком в Call of Duty. Дуглас FaZe Censor Мартин решил сосредоточиться на мечте и выиграть чемпионат мира. На девушку, учитывая новые реалии и обстоятельства, у него просто не было времени. Пара рассталась дружелюбно. Просто у каждого свои мечты и приоритеты.