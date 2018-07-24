Алано

Алано не перепутать ни с одной другой породой: эти статные грациозные псы внушают уважение и наводят страх. Алано — одна из самых древних пород собак. Несмотря на то, что ее родиной считается Испания, впервые эти собаки появились вовсе не там.

Размер

Средний

Рост

55–64 см Вес 34–40 кг Возраст

11–14 лет Группа породы по МКФ Не признана

Краткие сведения

Послушные и внимательные;

Серьезные животные, требующие внимания и регулярных прогулок;

Стремятся к доминированию, поэтому нуждаются в воспитании с самого раннего возраста.

Характер

Алано не перепутать ни с одной другой породой: эти статные грациозные псы внушают уважение и наводят страх. Алано — одна из самых древних пород собак. Несмотря на то, что ее родиной считается Испания, впервые эти собаки появились вовсе не там.

Предки алано сопровождали племена кочевников — аланов, которые сегодня считаются предками осетин. Этот народ славился не только своими охотничьими навыками, но и военным искусством. А помогали им их верные спутники — собаки. Собственно, племена аланов и завезли псов в Европу, а точнее — на Пиренейский полуостров примерно в 5 веке нашей эры. Впоследствии собаки остались на территории нынешней Испании. И именно испанцы предали породе тот вид, который она имеет сегодня.

Кстати, первое официальное упоминание об алано относится к 14 веку. Король Кастилии и Леона Альфонс XI любил охотиться в сопровождении этих собак, об охоте с ними он и велел издать книгу.

Интересно, что официально аланы не признаны Международной кинологической федерацией. Слишком малочисленна порода. Даже в родной Испании не так уж много заводчиков занимается ее разведением. А те немногие заботятся не столько о внешних данных, сколько о рабочих качествах породы.

Фото со страницы Испанский бульдог алано

Алано — серьезная собака, и это видно сразу. Строгий выразительный взгляд, нежелание идти на контакт с незнакомцем и отсутствие доверия заметить нетрудно. Впрочем, длится это до тех пор, пока алано не узнает гостя поближе. А это целиком и полностью зависит от самого хозяина — от того, как он воспитает свою собаку. Преданные и умные животные с удовольствием учатся, главное — найти с ними общий язык. Алано требует сильного и волевого хозяина. Человека с мягким характером эти собаки не признают, и сами будут играть роль вожака в семье.

К детям алано относится спокойно, без лишних эмоций. Эти сдержанные животные вряд ли смогут быть компаньонами или домашними любимцами, эта роль им совершенно не подходит. Да и оставлять собаку наедине с малышами крайне не рекомендуется, это не няня.

С животными в доме алано может ужиться при условии, что они не будут стремиться к доминированию. По своей натуре алано — лидеры, и их совместное существование с собакой с похожим темпераментом невозможно.

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Уход

Алано обладают короткой шерстью, которая не требует тщательного ухода. Собак достаточно протирать влажным полотенцем, вовремя удаляя выпавшие волоски. Важно также следить за состоянием зубов, когтей и глаз питомца, чистить их по мере необходимости.

Условия содержания

У себя на родине алано живут, как правило, на фермах в свободном выгуле. Этих собак нельзя сажать на цепь или в вольер, представители породы нуждаются в многочасовых прогулках и физических нагрузках. Содержать в квартире представителей породы довольно сложно, крепкие и активные, они требуют много внимания. Без тренировок и возможности выплескивать энергию характер собаки портится.

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Petstory — знаем все о кошках и собаках