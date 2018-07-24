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Педагог рассказала о девушке, зарубившей котенка на Алтае
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Педагог рассказала о девушке, зарубившей котенка на Алтае 

РИА Новости 1 час назад
Фото: depositphotos.com
БАРНАУЛ, 24 июл — РИА Новости. Пятнадцатилетняя жительница села Михайловское в Алтайском крае, зарубившая на камеру котенка, перешла в 10-й класс и всегда характеризовалась только с положительной стороны, рассказала РИА Новости во вторник педагог школы, где учится девочка.
"Девочка из благополучной семьи, всегда характеризовалась с положительной стороны, перешла в 10-й класс, учится хорошо. Мы все в шоке после случившегося", — рассказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что алтайские полицейские начали проверку видеоролика, размещенного в соцсетях, на котором девушка-подросток топором расчленяет котенка. Кадры сопровождаются смехом и общением с подружкой. Девушка оказалась дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Виктора Штрауха. Также прокуратура Алтайского края заявила, что проведёт проверку в школе, где обучается девочка, после чего даст правовую оценку.
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