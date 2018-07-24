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На Алтае полицейский спас мальчика, провалившегося в канализационный люк
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На Алтае полицейский спас мальчика, провалившегося в канализационный люк 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Полицейского из Республики Алтай Виталия Марыгина наградили за спасение четырехлетнего мальчика, который упал в канализационный люк.
Как пишет ведомство, инцидент произошел в селе Майма. Родители гуляли по улице вместе со своим сыном, и мальчик упал в открытый канализационный люк. Отец бросился следом за сыном. Четырехметровых колодец был наполовину наполнен водой, поэтому самостоятельно выбраться им не удалось. Тогда мать ребенка побежала за помощью к соседу, который является сотрудников ГИБДД. Полицейский, используя автомобильный трос, спустился в колодец и вытащил потерпевших.
За свой героический поступок дежурный отдельной роты ДПС Республики Алтай Виталий Марыгин получил медаль МВД России «За смелость во имя спасения».
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