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Футбольная премьер-лига РФ сменила название и получила новый логотип
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Футбольная премьер-лига РФ сменила название и получила новый логотип 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) с нового сезона будет именоваться Российская премьер-лига (РПЛ). За четыре дня до стартовой игры на официальной странице высшего дивизиона в Twitter появился короткий рекламный ролик, где впервые используется новый логотип и система шрифтов.
— Новый сезон. Новые эмоции. Новые чемпионы. Новый логотип, — гласит финальная заставка.
Как сообщает ТАСС, дизайн обновленного бренда разрабатывали в студии Артемия Лебедева. По словам директора лиги по маркетингу Евгения Савина, на смену названия и символики подтолкнул опыт, полученный на ЧМ-2018.
— Тогда многие поняли, что футбол жив, и это к тому же огромная экономика. Мы как лига не могли остаться в стороне. Люди готовы еще больше потреблять качественный продукт. По результатам нашего исследования, 42% граждан интересуются футболом, — заявил директор лиги по маркетингу Евгений Савин.
Ранее Пятый канал рассказывал, какое наследие осталось после чемпионата мира в России.
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