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РФПЛ сменила название и показала новый логотип
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РФПЛ сменила название и показала новый логотип 

Rambler News Service 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Российская футбольная премьер-лига сменила название и показала новый логотип, передает корреспондент RNS с презентации РФПЛ.
Логотип был изменён впервые с 2001 года.
На новом логотипе изображён медведь в рамке бело-сине-красного цвета. Разработкой логотипа занималась студия Артемия Лебедева.
Сама Российская футбольная премьер-лига переименована в Российскую премьер-лигу.
В ходе презентации директор по развитию лиги Евгений Савин отметил, что название юридического лица останется «Некоммерческое партнёрство „Российская футбольная премьер-лига“».
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