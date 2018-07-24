РФПЛ сменила название и показала новый логотип

Российская футбольная премьер-лига сменила название и показала новый логотип, передает корреспондент RNS с презентации РФПЛ.

Логотип был изменён впервые с 2001 года.

На новом логотипе изображён медведь в рамке бело-сине-красного цвета. Разработкой логотипа занималась студия Артемия Лебедева

Сама Российская футбольная премьер-лига переименована в Российскую премьер-лигу.