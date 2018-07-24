Женщина родила во время шопинга в ТЦ Новосибирска

Новый человек появился на свет в 13 часов 24 июля — женщина почувствовала схватки, находясь в ТЦ «Заря», сообщает «АСТ-54». Сотрудники ТЦ, вооружившись в соседней аптеке одноразовыми пеленками, перекисью и бинтами, самостоятельно приняли роды. Затем они передали роженицу с сыном бригаде скорой помощи.

В момент родов женщину поддерживал присутствовавший тут же муж. Картину дополняли наблюдающие за происходящим посетители магазина. По их словам, это уже не первые роды для женщины. На вид они дали ей примерно 35 лет.

Некоторые пользователи соцсети отметили, что в данном торговом центре наблюдается особая «многодетная» атмосфера. «Ни разу не видел, чтобы в „Заре“ кто-то ходил только с одним ребенком. Неделю назад покупал там выпечку — передо мной была компания из трех женщин, и там суммарно носились восемь детей. Вдобавок двое из трех женщин были беременными», — поделился историей подписчик паблика.

В сентябре 2017 года жительница Коченево родила мальчика во время атаки телефонных террористов, которые сообщили о минировании больницы. Роды прошли в обстановке массовой эвакуации.