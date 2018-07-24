Красотки, захомутавшие футболистов

Когда на футбольном поле идёт важный матч, болельщики внимательно следят за каждым движением футболистов. Ничто не может отвлечь их внимания от игры, кроме, пожалуй, одного — жён футболистов.

1. Елена Гомез, подруга испанского футболиста Хавьером Гарсиа. Сложно представить, но в момент встречи с Хавьером эта красавица работала в обувном магазине.

2. Антонелла Роккуззо, жена Лионеля Месси с 2017 года. Аргентинка работала дантистом, потом переключилась на сферу коммуникаций, а в 2016 году подписала контракт с модельным агентством.

3. Полли Парсон, жена бельгийца Томаса Вермалена , выступающего за «Барселону». Девушка работает на телевидении и имеет популярный аккаунт в Инстаграм.

5. Эрин О’Нилл, подруга итальянского футболиста, нападающего и полузащитника «Милана» Фабио Борини . Эрин мечтала стать моделью с 12 лет, но сначала закончила колледж, и только потом начала сниматься.