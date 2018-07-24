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Красотки, захомутавшие футболистов
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Красотки, захомутавшие футболистов 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/pilarrubio_oficial/
Когда на футбольном поле идёт важный матч, болельщики внимательно следят за каждым движением футболистов. Ничто не может отвлечь их внимания от игры, кроме, пожалуй, одного — жён футболистов.
1. Елена Гомез, подруга испанского футболиста Хавьером Гарсиа. Сложно представить, но в момент встречи с Хавьером эта красавица работала в обувном магазине.
2. Антонелла Роккуззо, жена Лионеля Месси с 2017 года. Аргентинка работала дантистом, потом переключилась на сферу коммуникаций, а в 2016 году подписала контракт с модельным агентством.
3. Полли Парсон, жена бельгийца Томаса Вермалена, выступающего за «Барселону». Девушка работает на телевидении и имеет популярный аккаунт в Инстаграм.
4. Джорджина Родригес, девушка португальца Криштиану Роналду. Джорджина встречается с Роналду с 2016 года, а в прошлом году родила футболисту дочь.
5. Эрин О’Нилл, подруга итальянского футболиста, нападающего и полузащитника «Милана» Фабио Борини. Эрин мечтала стать моделью с 12 лет, но сначала закончила колледж, и только потом начала сниматься.
6. Шакира, певица, супруга Жерара Пике, испанского футболиста, играющего в «Барселоне». Шакира — самая успешная знаменитость Колумбии, она входит в список самых влиятельных женщин шоу-бизнеса.
Женский форум
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