Сила духа: безрукий инвалид стал лучшим парикмахером Аргентины

Тот факт, что человек может одержать победу над инвалидностью, на собственном примере доказывает аргентинец Габриэль Эредиа.

Мальчик родился без рук. Но когда Габриэлю исполнилось 14, он решил стать парикмахером, как его мать. Сила духа оказалась мощнее инвалидности, и отсутствие рук ниже локтей не помешало его профессиональному пути. А стричь людей Габриэль учился на своих храбрых друзьях. «Я благодарен судьбе за то, что родился таким. Потому что это заставляет меня бороться в жизни. И, наверное, нет таких пределов, которых я не смог бы достичь в своем мастерстве», — сказал Габриэль Эредиа.

Недавно Габриэля Эредиа назвали лучшим парикмахером в Аргентине.

Напомним, ранее россиянин Алексей Костюченко в инвалидной коляске преодолел 10 тысяч километров из Санкт-Петербурга во Владивосток. У 58-летнего мужчины нет обеих ног и кистей рук.

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