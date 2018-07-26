Ещё
Части мигрантам упростят процедуру получение гражданства РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Части мигрантам упростят процедуру получение гражданства РФ 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
МВД России планирует отменить для граждан Украины и Белоруссии экзамен по русскому языку в ходе прохождения через установленные для принятия гражданства процессы. Чиновники считают, для данной категории приезжих проводить языковой тест не имеет смысла, передаёт "РИА Новости".
Представители министерства напомнили, что выходцы из соседней Украины в большинстве своём являются русскоговорящими, а в союзном государстве Белоруссии русский язык и вовсе является государственным.
Обновления планируют ввести в российский закон о гражданстве — разработкой соответствующего документа уже заняты сотрудники российского правительства. Когда работа над проектом завершится, его внесут на рассмотрение Государственной думы.
На сегодняшний день для принятия гражданства РФ нужно обладать разрешением на постоянное проживание, находиться на территории в России не менее пяти лет со дня оформления этого разрешения, иметь работу с законной и стабильной зарплатой, а также сдать экзамен по русскому языку и выйти из гражданства другой страны.
Читайте также: Россия опять начала вымирать
Фото: Wavebreak Media / Фотобанк Лори
Аист на крыше: последние новости
5 опасностей, подстерегающих беременную летом Ложная взрослость современной молодежи Профориентация: как выбрать профессию школьнику
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения9
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Дочь Галкина поразила своими навыками12
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение