Части мигрантам упростят процедуру получение гражданства РФ

МВД России планирует отменить для граждан Украины и Белоруссии экзамен по русскому языку в ходе прохождения через установленные для принятия гражданства процессы. Чиновники считают, для данной категории приезжих проводить языковой тест не имеет смысла, передаёт "РИА Новости"

Представители министерства напомнили, что выходцы из соседней Украины в большинстве своём являются русскоговорящими, а в союзном государстве Белоруссии русский язык и вовсе является государственным.

Обновления планируют ввести в российский закон о гражданстве — разработкой соответствующего документа уже заняты сотрудники российского правительства . Когда работа над проектом завершится, его внесут на рассмотрение Государственной думы

На сегодняшний день для принятия гражданства РФ нужно обладать разрешением на постоянное проживание, находиться на территории в России не менее пяти лет со дня оформления этого разрешения, иметь работу с законной и стабильной зарплатой, а также сдать экзамен по русскому языку и выйти из гражданства другой страны.

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