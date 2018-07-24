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Бруклин Бекхэм бросил колледж и вернулся домой
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Бруклин Бекхэм бросил колледж и вернулся домой 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
В прошлом августе Виктория Бекхэм пускала скупую материнскую слезу, провожая 18-летнего Бруклина на учебу в Нью-Йорк. Парень с 14 лет увлекался фотографией, мечтая переплюнуть Марио Сорренти и Ника Найта, и вот, казалось бы, его планы начали сбываться — он поступил в престижную школу дизайна Парсонс в Нью-Йорке и даже выиграл грант на обучение.
«Я нервничаю, конечно, и мама расстроена, что я уеду из дома. Но это так воодушевляет! Вот она, жизнь, вся в настоящем моменте. Пока не представляю, как все сложится в Нью-Йорке, но надеюсь, что найду там близких друзей», — рассказывал Бруклин. Но, судя по всему, семьи ему все же не хватало больше, чем новых знакомств.
К слову, впервые бросить обучение Бруклин решил еще в феврале: тогда объяснил это решение тем, что ему предложили пройти стажировку у одного очень именитого фотографа — а это, согласитесь, звучит намного интереснее, чем просиживать штаны в аудитории. Однако и стажировку старший сын Бекхэмов отложил на неопределенный срок, а вместо этого просто взял и приехал домой. Его родители, к счастью, не расстроились, а Вики так и вообще была счастлива: как рассказал источник, на самом деле это была ее тайная мечта, настолько она скучала по сыну.
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