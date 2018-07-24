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Free The Nipple: 30 фото звёзд, которые гордо не носят бюстгальтер
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Free The Nipple: 30 фото звёзд, которые гордо не носят бюстгальтер 

Журнал ОК! 1 час назад
Уверены, что вы всё чаще замечаете вокруг себя девушек/женщин, которые не носят бюстгальтер, а может быть, и сами являетесь таковой. Начался этот тренд в 2012 году, и у него есть свое название, которое означает целое движение — Free the Nipple («Освободи сосок»). Сторонники движения считают, что если мужчинам можно оголять свою грудь, то почему этого не могут делать женщины?!
«Я не понимаю, почему мы должны стыдиться сосков, ведь именно так моя грудь и выглядит!» — сказала Дженнифер Энистон.
Кадр из сериала «Друзья»
Благодаря им у движения Free the Nipple ежегодно организовываются марши, а также появился свой праздник, хэштег и поклонницы среди знаменитостей. Другое дело, что многие из них даже не подозревают, что их к ним причислили. Чаще всего знаменитости не надевают нижнее бельё просто из-за удобства (например, Дженнифер Энистон ходила так ещё с времен «Друзей») и не несут тем самым перед собой какую-либо идею. Ну а некоторые просто любят оголяться.
Ниже — 30 фотографий звезд, включая Юлию Пересильд, Дженнифер Лопес, чьи аутфиты дополнили выпирающие соски.
Дженнифер Энистон
Белла Хадид
Кендалл Дженнер
Дженнифер Энистон
Дженнифер Лопес
Наталья Водянова с детьми
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Кендалл Дженнер
Кайли Дженнер
Ким Кардашьян
Кайли Дженнер
Селена Гомес
Наталья Чистякова-Ионова
Наталья Чистякова-Ионова
Хейли Болдуин
Ким Кардашьян
Николь Шерзингер
Эмбер Роуз
Мадонна
Блэк Чайна
Белла Хадид
Рианна
Рианна
Рита Ора
Крисси Тейген
Рита Ора  Полина Гагарина
Полина Гагарина
Алессандра Амбросио
Зои Кравиц
Невероятно но факт: теперь девушки со всего мира всё чаще обращаются к косметологам, чтобы добиться эффекта выпирающих сосков. Одна из самых популярных процедур по коррекции сосков — это контурная пластика, которая представляет собой введение инъекций со специальным филлером из гиалуроновой кислоты.
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Женский форум
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