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24-летний бойфренд Кортни Кардашьян против ее откровенных снимков в соцсетях
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24-летний бойфренд Кортни Кардашьян против ее откровенных снимков в соцсетях 

Sunmag 59 минут назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
В начале романа с профессиональным боксером и манекенщиком Юнесом Бенджимой Кортни Кардашьян была в восторге от того, насколько шикарное тело у ее нового бойфренда. 39-летняя Кортни, прямо скажем, и сама ого-го: чего стоят ее постоянные фото в Instagram, которые по степени откровенности могут сравниться только со снимками Кими.
Казалось бы, если есть чем похвастаться — хвастайся на здоровье, но вот 24-летний Юнес так не считает. Более того, он очень недоволен, что Кортни постоянно выкладывает на всеобщее обозрение полуголые снимки. Подписчики Кардашьян сделали этот вывод после того, как под очередным постом своей возлюбленной, кокетливо позирующей в бикини, Бенджима оставил недвусмысленный комментарий: «И это то, что тебе нужно показывать ради лайков?»
Самое любопытное, что спустя некоторое время Юнес все же удалил написанное, но из песни (а особенно из интернета) слов не выкинешь. «Да, он еще очень молод, и порой их с Кортни разница в возрасте проявляется вот таким образом, — рассказал приятель пары. — Юнес очень ревнует, и хотя ему порой приходится извиняться за резкость, он буквально сходит с ума, когда к Кортни в комментарии набегает толпа мужчин и рассыпается в комплиментах».
Забавно, но бывший муж девушки Скотт Дисик занимал прямо противоположную позицию. «Скотта заводила мысль о том, что его женщина столь желанна, но Юнес — другой, — объяснил инсайдер. — Только вот ему придется смириться с поведением Кортни, потому что она часть бренда Кардашьян — Дженнер и ведет себя соответствующе».
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