Колокольцев наградил полицейского с Алтая за спасение ребенка

"Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении медалью МВД России «За смелость во имя спасения» дежурного отдельной роты ДПС управления ГИБДД МВД по Республике Алтай старшего лейтенанта полиции Виталия Марыгина за самоотверженные и решительные действия, проявленные им в экстремальной ситуации", — сказала она.

По ее словам, в селе Майма четырехлетний мальчик во время прогулки с матерью упал в оставленный открытым канализационный колодец. Находившийся неподалеку отец бросился на помощь и прыгнул в четырехметровый колодец, который наполовину был заполнен водой. Однако вытащить сына на поверхность ему не удавалось, а силы стали уходить. Мама ребенка побежала за помощью и обратилась к проживающему по соседству с ней сотруднику Госавтоинспекции Виталию Марыгину, который с помощью автомобильного троса, спустился в колодец и помог папе с сыном выбраться на поверхность.