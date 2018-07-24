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Колокольцев наградил полицейского с Алтая за спасение ребенка
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Колокольцев наградил полицейского с Алтая за спасение ребенка 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении алтайского полицейского, который спас ребенка, упавшего в канализационный люк. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении медалью МВД России «За смелость во имя спасения» дежурного отдельной роты ДПС управления ГИБДД МВД по Республике Алтай старшего лейтенанта полиции Виталия Марыгина за самоотверженные и решительные действия, проявленные им в экстремальной ситуации", — сказала она.
По ее словам, в селе Майма четырехлетний мальчик во время прогулки с матерью упал в оставленный открытым канализационный колодец. Находившийся неподалеку отец бросился на помощь и прыгнул в четырехметровый колодец, который наполовину был заполнен водой. Однако вытащить сына на поверхность ему не удавалось, а силы стали уходить. Мама ребенка побежала за помощью и обратилась к проживающему по соседству с ней сотруднику Госавтоинспекции Виталию Марыгину, который с помощью автомобильного троса, спустился в колодец и помог папе с сыном выбраться на поверхность.
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