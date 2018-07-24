У нее есть пресс? Кортни Кардашьян показала накачанный живот

Хоть кто-то из семейства Кардашьян-Дженнер не пытается подражать Ким.

Почти все девушки из знаменитого семейства обладают пышными формами, исключая Кендалл Дженнер , которая стала одной из самых востребованных моделей в мире. Пышная грудь, объемные ягодицы, мощные бедра и тонкая талия — отличительные черты фигур сестер Кардашьян-Дженнер. Казалось бы, что эти девушки только то и делают, что едят все что хотят, и успевают записываться к пластическим хирургам, чтобы сделать ягодицы еще объемнее.

О том, что хоть кто-то из них может быть подтянутым и накачанным никто и подумать не мог до этого момента. На днях папарацци застали старшую сестру Кардашьян , котоая была одета в джинсы и модном топе, который больше похож на лифчик, но с рукавами.

Не смотря на то, что джинсы с высокой посадкой, виден накачанный пресс звезды. По всей видимости, ежедневные занятия спортом с персональным тренером Амандой Ли приносят свои плоды. В основном звезда делает упражнения, направленные на жиросжигание и подтяжку фигуры. Также Кортни фанат здорового питания, а каждый свой день начинает с полезного диетического смузи.

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