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У нее есть пресс? Кортни Кардашьян показала накачанный живот
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У нее есть пресс? Кортни Кардашьян показала накачанный живот 

WDay.ru 55 минут назад
Фото: WDay.ru
Хоть кто-то из семейства Кардашьян-Дженнер не пытается подражать Ким.
Почти все девушки из знаменитого семейства обладают пышными формами, исключая Кендалл Дженнер, которая стала одной из самых востребованных моделей в мире. Пышная грудь, объемные ягодицы, мощные бедра и тонкая талия — отличительные черты фигур сестер Кардашьян-Дженнер. Казалось бы, что эти девушки только то и делают, что едят все что хотят, и успевают записываться к пластическим хирургам, чтобы сделать ягодицы еще объемнее.
О том, что хоть кто-то из них может быть подтянутым и накачанным никто и подумать не мог до этого момента. На днях папарацци застали старшую сестру Кардашьян, котоая была одета в джинсы и модном топе, который больше похож на лифчик, но с рукавами.
Не смотря на то, что джинсы с высокой посадкой, виден накачанный пресс звезды. По всей видимости, ежедневные занятия спортом с персональным тренером Амандой Ли приносят свои плоды. В основном звезда делает упражнения, направленные на жиросжигание и подтяжку фигуры. Также Кортни фанат здорового питания, а каждый свой день начинает с полезного диетического смузи.
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