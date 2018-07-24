Почему четырехдневная рабочая неделя полезна для бизнеса

Этой весной компания Perpetual Guardian из Новой Зеландии провела эксперимент: ее сотрудники стали работать четыре дня в неделю вместо пяти без сокращения зарплаты. Недавно она поделилась его результатами: чувство баланса между работой и личной жизнью улучшилось с 54% до 78%. Уровень стресса у сотрудников снизился, а пропущенный рабочий день никак не отразился на продуктивности — она даже, наоборот, слегка повысилась.

Источник: JuliarStudio/iStock

По словам главы компании Эндрю Барнса, он решил провести эксперимент после того, как прочитал исследование о том, что среднестатистический британский работник работает продуктивно только 2,5 часа в день. «Что, если дать сотрудникам выходной, в который они могут решить все мелкие нерабочие дела? — задумался Барнс. — Будут ли они работать продуктивнее, если у них будет всего четыре дня?»

Когда Барнс поделился своей идеей с сотрудниками, он велел им придумать, как можно поддерживать свою продуктивность на том же уровне, что и была до дополнительного выходного по средам или пятницам. В итоге работники стали креативнее. «Часто на работе бывают настолько мелкие проблемы, что о них никто не говорит в офисе и не хочет тратить свое время, — сказал Барнс. — Теперь же, когда у сотрудников есть приз в виде дополнительного выходного, они подмечают все мелочи и разбираются с ними».

Фото: Estée Janssens / Unsplash

Сотрудники стали тратить меньше времени на совещания и социальные сети. Они начали использовать специальные сигналы на столе — например, флажок или маленький горшочек у компьютера означал, что работника лучше не беспокоить (исследования показывают, что человеку может понадобиться более 20 минут на то, чтобы заново сосредоточиться на работе после того, как его отвлекли). Из-за того что в офисе стало появляться меньше сотрудников, снизился уровень шума и число отвлекающих факторов. И несмотря на то что работники стали проводить на работе на 20% меньше времени, их продуктивность не пострадала.

Уровень удовлетворенности работой был довольно высоким и до проведения эксперимента, но после него он вырос, как и чувство удовлетворенности жизнью в целом. Ощущение загруженности ослабло. Уровень стресса упал с 45% до 38%. Вовлеченность выросла, а преданность делу увеличилась с 68% до 88%. Сотрудники почувствовали, что у них больше мотивации работать, стали сильнее верить в начальство и ощущали значимость своей должности.

Сейчас компания планирует ввести такой рабочий график на постоянной основе, правда сначала нужно будет уладить некоторые бюрократические тонкости: по закону Новой Зеландии отпуск сотрудника рассчитывается в зависимости от проведенного в офисе времени.

Если подобная практика появится во многих компаниях, она может привести к важным изменениям. «Если в какой-то из дней на дороге появится на 20% меньше автомобилей, это поможет защите окружающей среды, — считает Барнс. — Решится проблема скопления людей, изменится дизайн городов». Дополнительный выходной можно будет потратить на образование. «Переобучение кадров очень важно, потому что скоро наступит будущее искусственного интеллекта, и за несколько лет он может заменить человека на некоторых позициях», — сказал Барнс.

Источник: JuliarStudio/iStock

Компании, которые хотят ввести у себя четырехдневную рабочую неделю, должны составить план. Нужно мотивировать сотрудников искать новые методы работы. Вполне возможно, что некоторые отнесутся к этой идее скептически. «У меня своя компания, и я могу сказать команде, что мы будем работать так-то, — заметил Барнс. — Но ваше руководство может считать, что сотрудники обязательно должны работать пять дней в неделю, так что вам придется хорошо объяснить эту задумку. Если вам не удастся добиться адекватной работы руководства, эксперимент провалится».

Джерод Харр, профессор по вопросам кадровых ресурсов, считает, что четырехдневную рабочую неделю будет сложно ввести в компаниях, где есть чрезмерная нагрузка. «Если в вашей компании два человека, то бесполезно пытаться выполнить пятидневный рабочий план за четыре дня, — сказал он. Однако все же подобную практику стоит попробовать. — Думаю, она сможет сработать во многих офисах».

Источник.

Материалы по теме:

В мэрии Сеула по вечерам будут выключаться компьютеры, чтобы сотрудники не работали допоздна

8 способов найти дополнительное время на неделе

Почему в 8-часовом рабочем дне больше нет смысла

Вреден ли полный рабочий день для нашего мозга?