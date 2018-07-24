Почему девочки мучают животных

Две сестры из села Михайловка Алтайского края зарубили котёнка. Точнее, убивала старшая, а младшая снимала действо на видео. На кадрах 16-летняя девушка держит котёнка и с улыбкой до ушей рассказывает, что собирается сделать. Потом живодёрка наносит беспомощному питомцу несколько ударов под эмоциональные комментарии младшей сестры.

Нет, это не сюжет фильма ужасов. Это досуг дочек главы села Михайловка Виктора Штрауха. Ещё не стих шум после дела хабаровских живодёрок, а у приговорённых к четырём и трём годам тюремного заключения девушек уже появились последовательницы. О том, что не так с современной молодёжью, и как остановить волну насилия — в материале News.ru.

Мы с Тамарой ходим парой

Как и предшественницы, михайловские живодёрки действовали не в одиночку, а парой. И, если одна из хабаровских девушек была из неблагополучной семьи, то сестёр из Алтайского края воспитали любящие папа и мама — Виктор и Наталья Штраухи. Родители упорно не хотели верить, что их дочери способны на такую жестокость.

Сейчас все аккаунты девочек и родителей в социальных сетях удалены. Но сначала мать попыталась заступиться за дочек в «Одноклассниках». Женщина написала, что детёныш «был больной», а её дочь хотела сделать так, чтобы «котенок не мучился». «Она хотела поступить на ветеринара… Конечно, это не оправдание», — уточнила женщина.

Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Объяснения Натальи вызвали волну недовольства. Обычно будущие ветеринары пытаются выходить больное животное, а не избавлять его от мучений с особой жестокостью. А отец девочек перед удалением страницы «Вконтакте» поменял статус на «Прошу прощения у всех, мы в шоке».

Народ жаждет крови

Досуг михайловских сестёр заинтересовал полицию, началась проверка. Опасаясь, что связи отца позволят девочкам избежать наказания, энтузиасты разместили на change.org петицию, в которой призвали привлечь юных живодёрок к ответственности. Тысячи неравнодушных граждан откликнулись на призыв. Сейчас петицию подписали более 18 тысяч человек.

Не остался равнодушным и глава Чечни Рамзан Кадыров . В своём Telegram-канале он изумился, что зачастую над животными издеваются именно девочки. «Насилие над животными растет в геометрической прогрессии. И самое страшное, что не редки случаи, когда живодерами выступает женский пол. Подобные кошмарные ситуации показывают то, что у этих девушек материнский инстинкт отсутствует. Те, кто должен давать защиту маленьким и беспомощным, издеваются и убивают», — посетовал политик.

Решение проблемы живодёрства он видит в создании федеральной программы, которая бы работала на профилактику подобных зверств. По его мнению, НКО должны работать в связке с федеральными и региональными ведомствами и проводить мероприятия с детьми в детсадах и школах. «Закон у нас есть, виновные наказываются. Но мы должны вести активную пропаганду защиты животного мира», — заключил Кадыров.

Не линчевать, а лечить

С главой Чеченской республики не совсем согласен клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Он заявил News.ru, что девочки становятся живодёрками крайне редко. Мальчики остаются в их тени. А особям женского пола больше присуще желание привлечь к себе внимание. Поэтому дамы чаще снимают свои зверства на видео, благодаря чему и попадаются.

Старт проекта «Научись спасать жизнь!» в Центре экстренной психологической помощи МЧС России

«Без психологической диагностики нельзя с уверенностью сказать, какое именно психическое расстройство у этих девочек, но с ними явно не всё в порядке. Они не могут испытывать сочувствие, дружелюбие. Взрослые психопаты могут имитировать эти чувства, но ничего подобного они не ощущают. У детей, которые убивают и мучают животных с психикой точно не всё в порядке. Им необходимо обратиться за помощью к психиатру», — убеждён эксперт.

А тот факт, что девочки додумались выложить кадры убийства в сеть, он объяснил тем, что критическая функция у них ещё не развита или нарушена, и они не способны оценивать последствия своих действий. «Поэтому они и делают себе такую сомнительную „рекламу“. Многим также свойственна жажда внимания, признания. Сама по себе она может быть здоровым желанием, но аналогичное стремление этих девочек здоровым назвать уже трудно», — заключил врач.