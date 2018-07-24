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SexyCyborg опубликовала видео со светящейся грудью
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SexyCyborg опубликовала видео со светящейся грудью 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Китайская веб-разработчик, которая в интернете известна под творческим псевдонимом SexyCyborg, показала свою светящуюся грудь.
За счет волоконно-оптических кабелей грудь девушки после простых манипуляций начинает светиться розово-красным, пишет информационное агентство nation-news.ru.
Эти кабели удерживаются на месте специальным корсетом. В бюст девушки встроены импланты из особого прозрачного материала, преломляющего свет и распределяющего его по всей груди. В темноте все происходящее выглядит невероятно привлекательно — кажется, что грудь SexyCyborg светится изнутри.
Ее запись на Reddit пользуется огромной популярностью. Другие пользователи очень интересуются, как добиться подобного эффекта с другими частями человеческого тела.
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