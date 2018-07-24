«Просто было огромное желание». История о том, как обычная швея стала заслуженным нефтяником

На интервью Алла Петровна пригласила нас к себе в гости. Войдя в квартиру, попадаешь в атмосферу уюта и спокойствия. На стенах — вышитые ею картины, на тумбах — вязаные ее руками скатерти. Не успеваешь разглядеть все шедевры, а хозяйка уже с улыбкой ведет на кухню, предлагая кружку чая. Уже потом в разговоре признается, что гости у нее любят бывать, а рукодельные изделия, которые украшают дом, далеко не вся ее коллекция: большинство созданных картин и вязаных вещичек раздаривает близким и друзьям.

«Продавать не умею, а щедро дарить люблю», — рассказывает Алла. Без дела она сидеть совсем не привыкла, да и образование швеи, которое получила еще в юности, можно сказать, зря не пропадает: hand made — ее отдушина и увлечение.

На севере Алла живет с самого детства: ее семья переехала из деревни Медведево Голышмановского района Тюменской области, когда девочке было 3 года. После окончания школы наша героиня поступила в Рязанское швейное училище, потом вернулась в город. Отработала швеей три года, зарплата была невысокой, да и поняла юная Алла, что ее энергичной натуре нужен более широкий размах в профессиональной деятельности. А тут давняя соседка-нефтяник предложила девушке попробовать себя на должности оператора обезвоживающей и обессоливающей установки. Узнав об особенностях работы, девушка загорелась идеей сменить профессию и решила действовать.

«Сначала не хотели меня брать, потому что была маленькая, худенькая, а работа ответственная и физически сложная, но желание попробовать себя в нефтяной сфере было огромным. В итоге меня взяли», — вспоминает Алла Петровна события 1989 года; и людей, поверивших тогда в нее, она не подвела: прошла обучение, повысила разряд.

Не раз свои знания и профессиональные навыки наша героиня демонстрировала не только на участках в рабочие будни, но и в нестандартных промышленных ситуациях, участвовала в конкурсах профессионального мастерства. Конечно же, уже не раз менялись методы работы, технологии, поэтому и опытным сотрудникам приходится регулярно проходить обучение по работе с новыми приборами, инструктажи, сдавать экзамены.

Доказанные годами профессионализм, верность своему делу и добросовестное выполнение обязанностей не остались незамеченными руководством компании. Сегодня портрет Аллы Хариной занимает заслуженное место на Доске почета АО «Самотлорнефтегаз».

«Я люблю свою работу. Динамичная, интересная, в гости к участку иногда и заяц, и лисица, и даже медведь подходит. Обязанности не рутинные, без дела никогда не сижу. Да и не представляю я себя в офисе. Коллектив у нас хороший, дружный, помогаем друг другу и новичков стараемся вырастить достойными работниками», — рассказывает Алла Петровна.

Кстати, опыт нашей героини вдохновил и старшего ее сына Эдуарда получить высшее образование в нефтяной сфере и стать нефтяником, ну а младший сын Вячеслав решил посвятить себя спорту. «Мама подала нам пример того, как нужно относиться к работе и жизни: быть честными, добросовестно выполнять свои обязанности, не бояться нести ответственность, быть скрупулезным, обращать внимание на каждую, казалось бы, мелочь, особенно если дело касается производственного процесса», — отмечает старший сын.