Секс-бомба из Ростова Эвелина обвиняет своего соседа в педофилии

Элина Ромасенко конфликтует с соседями больше года

Элина Ромасенко, которая ранее пострадала от неудачной пластической хирургии, сделала несколько публикаций в Instagram. В них она обвинила своего соседа по дому в том, что тот пристает к её сыну. В полицию Элина обращаться не стала. Зато сосед обратился в суд с обвинениями в клевете. Он требует, чтобы женщине выписали штраф и приговорили к принудительным работам. Как оказалось, это далеко не единственный конфликт между жильцами скандального дома.

К кому пристают

Элина Ромасенко опубликовала в Instagram три видео. На них мужчина с приспущенными штанами передвигается на костылях. В пояснениях к видео Элина написала: это Константин Григоров , он живет с ней в одном доме. По словам женщины, он заманивает её ребенка и показывает ему свои гениталии. К записи был поставлен тэг «педофил».

— Он подзывает моего сына шепотом, обещает ему клубнику и шоколад. А потом снимает штаны. Это сосед и мне показывал свои половые органы, предлагал вместе покурить анашу. Он пристает ко мне, следит за моей жизнью, скачивает мои фотографии. Он сам мне это рассказал. Я заблокировала его, но он создает новые аккаунты, — рассказала 161.ru Элина.

Константин Григоров утверждает, что это ложь. Мужчина сообщил 161.ru, что подал заявления в мировой суд и полицию с обвинениями в клевете. Он потребовал выписать Элине миллионный штраф и приговорить к принудительным работам.

В мировом суде Ленинского района и МВД по Ростовской области подтвердили, что Константин подал заявления.

— По данному факту проводится проверка, — добавили в МВД.

Кроме того, Константин обратился в органы опеки, чтобы Элину лишили или ограничили в родительских правах. В соцслужбе сообщили, что к матери придет проверка с комиссией, но пока причин лишать её прав нет.

Сама Элина рассказала, что не подавала из-за «педофилии» заявление в полицию, потому что «участковый, пока не произошло преступление, ничего делать не будет».

— Во время чемпионата я шла по улице и плакала. Начала жаловаться патрулю, который стоял на улице. Они пошли к Константину и поговорили с ним, он полтора месяца не выходил из квартиры, — рассказала Элина.

При этом женщина решила обернуть против Константина его же оружие. Она подала на него жалобу в органы опеки.

— У него несовершеннолетняя дочь, он использует ее как рабсилу. Она покупает ему в магазине алкоголь, стирает вещи. А он бьет её, — заявила Элина.

Кроме того, она утверждает, что Константин хочет получить «по дешевке» её квартиру. По словам Элины, именно это является причиной того, что он «пишет на неё кляузы».

— Он приходил и предлагал продать мою квартиру. Я не согласилась, потому что это мой дом, дом моего ребёнка, — отметила женщина.

Элина Ромасенко считает, что обвинения соседей не обоснованы

Драки

Константин — не единственный сосед, с которым конфликтует Элина Ромасенко.

— Я живу в этом доме с октября. Пыталась поддерживать с Элиной нормальные отношения, но она ведет себя грубо, нецензурно выражается. Поэтому я перестала с ней общаться, — поделилась соседка Элины, пенсионерка Елена Курмак.

По словам Елены Анатольевны, если дверь в квартиру Элины приоткрывается, то видно, что «хозяйка и ребенок ходят по дому не одетые». Теперь пенсионерка старается не проходить мимо её квартиры, потому что «это неприятно».

Кроме того, Елена Анатольевна жалуется, что Элина говорит пакости о соседях и угрожает пожилым людям.

— Когда я вывешивала белье, она подошла ко мне и начала говорить гадости о моём состоянии здоровья, о моих детях, о моей личной жизни. Кроме того, она угрожала: «Я тебе башку оторву», «Я на тебя братанов нашлю». Я ей сказала: «Голубушка, я не позволю, чтобы вы так себя вели по отношению к пожилым людям». И предупредила, что буду записывать теперь всё, что она говорит, — рассказала Елена Анатольевна.

Теперь соседи записывают конфликты с Элиной на камеру

Женщина отмечает, что если кто-то делает замечание ребёнку Элины, то мать выскакивает из квартиры и начинает скандал. Хотя «ребёнок кидает камни в кошек, и все дети от него шарахаются».

— Как-то я убирала у себя под окном, ее мальчик поставил там самокат. Я переставила его игрушку, чтобы подмести. Ребёнок пожаловался маме. Так Элина спустилась и целый час поливала нас грязью. Она говорила, что у меня варикоз, что обвисла грудь, зато у неё очень привлекательная. Тогда она пыталась на меня в первый раз броситься, — поделилась пенсионерка.

Кроме того, Елена Анатольевна рассказала о втором случае, который дошел до драки.

— Её ребенок подошел ко мне с бумажкой, и начал тыкать в лицо, я даже прочитать не смогла. Там было написано то ли «Давайте жить дружно», то ли ещё что-то. Я попросила ко мне не приближаться. Так Элина начала оскорблять меня перед бабушками, которые сидели во дворе, — отметила пенсионерка.

По словам Елены Анатольевны, после этого она вернулась к себе домой и взяла планшет, чтобы записать все оскорбления соседки.

— Элина подскочила, стала выкручивать мне руки, чтобы вырвать планшет. Я удержалась на ногах и пошла к себе в квартиру. На последней ступеньке крыльца она резко схватила меня за волосы и рывком потянула назад, пытаясь сбросить со ступенек. Рядом стояла моя мама, она схватила Элину за волосы, стала пинать и оттолкнула, — рассказала женщина.

Пенсионерка отметила, что после драки у неё заболела голова, поднялось давление, появились боли в спине.

— Я вызвала скорую и полицию, мне дали акт на экспертизу. Я сделала рентген, слава Богу нет повреждений. Но состояние здоровья оставляет желать лучшего. У меня нарушена координация, периодически тошнит и появляются головные боли. В следующий раз я не знаю, что будет со мной. Она сказала, что оторвет мне голову. Может, она, действительно, её крутанет и всё, — пожаловалась Елена Анатольевна.

Помимо драк и оскорблений, Элину обвинили в беспорядке.

— Как-то она оставила на лестнице общего пользования печенку в лотке, которая простояла там пять дней на жаре. Мол, вы, бабки, так же смердите, вот и нюхайте, — рассказала Елена Анатольевна.

Ещё одна соседка обвиняет Элину в том, что та била ее по голове и желала смерти. Однако тогда пожилая женщина не написала заявление в полицию «из жалости».

— От этой дамы никому нет покоя. Мне под 90 лет, я иногда пью чай на веранде. Она выходит и говорит: «Что ты тут лазишь, глаза мозолишь? Сдыхать пора». А я просто хочу спокойно пить чай, — поделилась старушка.

«Это из-за знакомства с Томером Савойя»: за что соседи невзлюбили Элину

Томер Савойя во время визита в Ростов

— Соседи следят за моей жизнью в социальных сетях, я их блокирую, а они делают новые аккаунты. Они увидели, что я познакомилась с Томером Савойя, сфотографировалась с ним. После этого активизировались, начали провоцировать меня на конфликты, кидаться, снимать на камеру. Вплоть до того, что я утром встаю, а они встречают меня под лестницей с планшетами, — рассказала Элина.

Она сказала, что стала делать меньше публикаций в Instagram, потому что не хочет, чтобы за ней следили соседи. Женщина отметила, что из-за этого от нее стали отписываться поклонники.

— Соседи видят, что меня приглашают на тусовки, передачи, вот недавно позвали на концерт Джигана. Они хотят заработать на мне денег, — заявила Элина.

По словам девушки, соседи угрожали ей испортить внешность. Элина установила камеру около квартиры, чтобы в случае чего можно было доказать свою невиновность.

— Они мне нафиг не нужны. А вот я им нужна, чтобы поправить свое материальное благополучие. Как и у всех знаменитых людей. Например, у Волочковой: находится какая-то служанка и полжизни грязь льет, — отметила Элина.

Женщина рассказала, что рассталась с парнем из-за соседей.

— Он вышел из квартиры, а соседи начали его оскорблять, угрожать ему. Он испугался за свою жизнь, и мы больше не общаемся, — поделилась Элина.

Она добавила, что планирует переехать.

Конфликт с соседями у Элины тянется больше года. Еще в марте 2017 года Элина Ромасенко заявила, что жители дома унизили её в эфире федерального канала.