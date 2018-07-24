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Рианна подумывает о детях… но не от Хассана Джамиля
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Рианна подумывает о детях… но не от Хассана Джамиля 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
В жизни каждой женщины наступает момент, когда она всерьез задумывается над созданием семьи, и для Рианны такой момент, похоже, наступил. Инсайдер рассказал, что после 30-го дня рождения, который певица отметила в феврале, она все чаще понимает, что хочет стать матерью. И все же пока, увы, не самое лучшее время для этого.
«Сейчас Ри-Ри как никогда сосредоточена на карьере, и все ее далеко идущие планы связаны со сценой. К тому же, чтобы вы знали, Рианна довольно старомодна в плане семейных ценностей. Она никогда не родит ребенка для себя — ей нужно, чтобы рядом был кто-то, с кем ее связывают прочные и преданные отношения. Такого человека у Ри пока нет».
А как же бойфренд Хассан Джамиль? Источник уверяет, что одного лишь миллиардного состояния ухажера Рианне недостаточно: она мыслит здраво и понимает, что он — не лучший кандидат в мужья. «Ри по-настоящему влюблена в Хассана, между ними есть искра, и страсть, и все остальное, но она также понимает, что это вряд ли будет работать на долгосрочную перспективу. Проблема в том, что они оба лидеры, оба очень независимые, и двум таким людям будет очень тяжело ужиться вместе, да еще и воспитывать детей».
Вот почему в сложившейся ситуации Хассан и Ри-Ри стараются жить лишь сегодняшним днем, наслаждаются романом и не собираются устанавливать какие-то границы, ярлыки и рамки для своих отношений. В переводе на русский язык это значит только одно: расходимся, никакой свадьбы не будет.
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