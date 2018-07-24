В проезде Аэропорта поговорили о ревности

На базе Московской службы психологической помощи населению психолог Анна Галышева провела лекцию «Ревность — помеха или помощник в отношениях?». Психологический лекторий включал в себя интерактивную лекцию и групповую дискуссию на выбранную тему.

— На встрече мы обсудили эволюцию чувства ревности в историческом контексте и в контексте индивидуальной жизни, причины для ревности и ее составляющие, конструктивное и деструктивное проживание ревности, — отметила Галышева.

Напомним, что Московская служба психологической помощи находится в проезде Аэропорта, 11.

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