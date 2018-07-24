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В проезде Аэропорта поговорили о ревности
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В проезде Аэропорта поговорили о ревности 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
На базе Московской службы психологической помощи населению психолог Анна Галышева провела лекцию «Ревность — помеха или помощник в отношениях?». Психологический лекторий включал в себя интерактивную лекцию и групповую дискуссию на выбранную тему.
— На встрече мы обсудили эволюцию чувства ревности в историческом контексте и в контексте индивидуальной жизни, причины для ревности и ее составляющие, конструктивное и деструктивное проживание ревности, — отметила Галышева.
Напомним, что Московская служба психологической помощи находится в проезде Аэропорта, 11.
Телефон для справок: 8 (499) 157-96-67. (еп)
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