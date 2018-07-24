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15 завораживающих животных, которых природа создала с помощью магии
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15 завораживающих животных, которых природа создала с помощью магии 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Великое множество животных, созданных природой, не перестаёт поражать человечество. И если, глядя на некоторых, в голову закрадывается мысль, что создатель был явно не в себе. То, глядя на других, кажется, что над этим зверем потрудилась армия волшебников. А может эти необыкновенные животные вообще прилетели на Землю с другой планеты, настолько их внешность невероятна. Смотрите сами!
1. Двуликая кошка Химера 2. У этого пёсика сердечко на носу 3. А у этого — сердечко на спине 4. У голубоглазого кота Коби 1,3 миллиона подписчиков в Инстаграм 5. Эта собачка как будто носит гольфы 6. Сказочные лошади 7. Как на счёт партии в покер? 8. Эту бабочку нарисовал Пикассо, не иначе 9. Природа добавила кошку в кошку, чтобы вы могли гладить кошку, пока гладите кошку 10. Курочка Ряба? 11. Разве эта собака не удивительна? 12. У кота по кличке Льстец целая армия поклонников — 1,4 млн 13. Собака с витилиго 14. Этот котейка точно с другой галактики 15. Как же их можно не любить?
А ещё посмотрите на крутых животных, которые так и просятся на обложки лучших музыкальных альбомов года.
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